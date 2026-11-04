Tên trộm trả lại đồng hồ cao cấp trị giá khoảng 290.000 USD kèm bức thư xin lỗi

ANTD.VN - Chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp nhập khẩu, trị giá khoảng 290.000 USD, bị lấy cắp từ một cửa hàng ở Tokyo (Nhật Bản) vào tuần trước, đã được gửi trả lại qua dịch vụ chuyển phát cùng với bức thư xin lỗi.

Cảnh sát Tokyo đang điều tra vụ trộm đồng hồ tại cửa hàng ở khu Nakano Broadway. Ảnh: NHK

Cảnh sát Tokyo cho biết, hôm thứ Năm tuần trước, một người đàn ông đã đến cửa hàng ở khu Nakano Broadway, Tokyo và đeo thử chiếc đồng hồ đắt tiền này rồi bỏ chạy.

Các nguồn tin điều tra nói rằng, chiếc đồng hồ đã được gửi chuyển phát từ tỉnh Aichi hôm 1-11. Cửa hàng xác nhận đây chính là chiếc đồng hồ bị đánh cắp dựa trên số sê-ri. Trong kiện hàng còn có một bức thư xin lỗi về hành vi trộm cắp.

Các nguồn tin cũng cho biết, hình ảnh từ camera an ninh cùng những manh mối khác cho thấy người đàn ông này đã di chuyển bằng taxi và tàu hỏa, đến ga Tokyo khoảng 1 giờ sau khi vụ việc xảy ra. Nhiều khả năng sau đó, đối tượng đã lên chuyến tàu cao tốc Shinkansen đi về hướng Tây.

Hình ảnh từ camera an ninh tại tầng hầm thứ nhất của khu Nakano Broadway cũng cho thấy một người đàn ông - được cho là kẻ trộm - mặc trang phục màu đen và đội mũ, đang chạy xuống thang cuốn. Trên cổ tay trái của người này có một vật trông giống như chiếc đồng hồ bị lấy cắp.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.