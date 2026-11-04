Khoảnh khắc 2 trực thăng va chạm đứt đuôi gần đỉnh núi Everest, khiến 4 người thương vong

ANTD.VN - Ngày 3-11, ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ va chạm giữa 2 trực thăng khi các máy bay này đang cố gắng hạ cánh tại ngôi làng Pheriche, bên dưới khu cắm trại chính trên đỉnh núi Everest ở Nepal.

Hiện trường vụ va chạm giữa 2 trực thăng. Ảnh: Times Kuwait

Sự việc xảy ra ngay sau 8h sáng 3-11 (theo giờ địa phương). Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN), chiếc trực thăng của hãng Air Dynasty đang trên hành trình từ sân bay Lukla đến Pheriche, trong khi chiếc còn lại thuộc hãng Fishtail Air đang bay từ Gorakshep đến đây cùng với 2 hành khách nước ngoài.

Đoạn video về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 2 chiếc trực thăng tiến vào khu vực hạ cánh từ các hướng khác nhau. Khi chiếc trực thăng của Air Dynasty nghiêng về phía sau - dường như là để giảm tốc độ - các cánh quạt đang quay của nó đã va vào phần giữa của chiếc trực thăng thuộc hãng Fishtail Air, làm đứt phần đuôi, khiến cả 2 máy bay đều rơi.

CAAN cho biết, một công dân Ấn Độ 47 tuổi trên chiếc trực thăng của Fishtail Air đã tử vong, trong khi phi công và 1 hành khách người New Zealand trên cùng chuyến bay bị thương.

Theo thông tin từ cảnh sát Nepal được trang tin OnlineKhabar đăng tải sau đó, phi công điều khiển chiếc trực thăng của Air Dynasty cũng bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện ở Lukla. Nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra, làm rõ.

Đoạn video vụ việc. Nguồn: RT

Ông Mukesh Dangol, Tổng giám đốc CAAN, nói với tờ Kathmandu Post rằng: “Các báo cáo sơ bộ cho thấy có sự hiểu lầm trong liên lạc giữa các phi công. Khu vực này nằm ngoài phạm vi kiểm soát của đài kiểm soát không lưu sân bay Lukla, vì vậy các phi công phải tự liên lạc với nhau”. Ông Dangol cho biết thêm: “Chúng tôi đang ghi lại lời khai của phi công bị thương”.

Ngôi làng Pheriche nằm ở độ cao hơn 4.200 mét so với mực nước biển và là điểm dừng chân phổ biến đối với những người đi bộ đường dài cũng như các nhà leo núi trên hành trình đến khu cắm trại chính trên đỉnh Everest.

Địa hình đồi núi hiểm trở cùng thời tiết khó lường tại Nepal khiến các chuyến bay bằng trực thăng trở nên đầy rủi ro. Các trực thăng thường xuyên vận chuyển những người đi bộ đường dài từ khu vực núi Everest trở về, bao gồm những trường hợp bị say độ cao hoặc kiệt sức.

Theo tờ Kathmandu Post, kể từ khi cơ quan hàng không bắt đầu lưu trữ hồ sơ vào năm 1966, đã có ít nhất 22 vụ tai nạn trực thăng gây tử vong xảy ra tại Nepal.