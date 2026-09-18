Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng điều quân tham chiến tại eo biển Hormuz

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 18-9 khẳng định Seoul sẽ không triển khai quân đội theo cách có thể kéo nước này vào xung đột ở eo biển Hormuz, song cho biết sẽ xem xét các biện pháp tối thiểu để bảo vệ tàu thương mại, tuyến vận tải dầu và công dân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Phát biểu trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông Lee Jae Myung nêu rõ: “Tôi muốn khẳng định rõ ràng, sẽ không có việc điều động quân đội can thiệp vào xung đột. Sẽ không có sự tham gia hay dính líu vào chiến tranh”.

Ông nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ kiên trì nguyên tắc không can thiệp, không tham gia chiến tranh. “Sẽ không có việc triển khai quân sự, theo nghĩa tác chiến" - ông nói.

Ông Lee Jae Myung nhấn mạnh Seoul sẽ duy trì nguyên tắc không can thiệp vào xung đột ngay cả khi xem xét các biện pháp bảo vệ lợi ích của Hàn Quốc xung quanh tuyến đường thủy chiến lược eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này cần tiến hành “các hoạt động ở mức tối thiểu” để bảo vệ người dân và các tuyến đường vận chuyển dầu thô qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Theo ông, đơn vị hải quân Cheonghae của Hàn Quốc vốn đang hoạt động tại khu vực đã mở rộng nhiệm vụ, và Seoul đang xem xét các phương án tăng cường những biện pháp đó.

Eo biển Hormuz

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang cân nhắc đóng góp vào nỗ lực đảm bảo an ninh hàng hải qua eo biển Hormuz trước sức ép từ Washington.

Các phương án đang được xem xét bao gồm điều máy bay tuần tra biển, đội xử lý vật liệu nổ và hệ thống không người lái để phát hiện, rà phá thủy lôi, tuy nhiên chính phủ Hàn Quốc cho biết chưa có quyết định cuối cùng.

Eo biển Hormuz là hành lang năng lượng huyết mạch đối với Hàn Quốc - quốc gia phụ thuộc lớn vào dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông.

Cuộc xung đột tại Iran và việc gia tăng hoạt động tấn công tàu thuyền của lực lượng Houthi ở Yemen thời gian qua đã làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng hải và an ninh nguồn cung dầu thô.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc từng gặp khó khăn về nguồn cung dầu thô vào giai đoạn đầu xung đột Iran do nhiều tàu vận tải tránh đi qua vùng biển nguy hiểm.