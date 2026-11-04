Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội

ANTD.VN - Đảng Dân chủ đã “giáng những đòn mạnh” vào chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi giành lại 2 ghế tại Thượng viện vốn do đảng Cộng hòa nắm giữ và đạt được những bước tiến đáng kể ở Hạ viện.

Tại Texas, ứng viên đảng Dân chủ James Talarico đã đánh bại đối thủ Ken Paxton thuộc đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ. Ảnh: San Antonio Report

Tại Texas, ứng viên đảng Dân chủ James Talarico đã đánh bại đối thủ Ken Paxton thuộc đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ, qua đó trở thành nhân vật đầu tiên của đảng Dân chủ giành được một vị trí cấp tiểu bang tại thành trì của đảng Cộng hòa kể từ năm 1994. Trước đó, với sự ủng hộ từ Tổng thống Trump, ứng viên Paxton đã đánh bại Thượng nghị sĩ kỳ cựu John Cornyn trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Tại Nam Carolina, ứng viên đảng Dân chủ Annie Andrews đã tạo nên một cú lội ngược dòng lịch sử khác khi đánh bại Thượng nghị sĩ Darline Graham (em gái của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham) ở một tiểu bang vốn không bầu cho bất kỳ ứng viên đảng Dân chủ nào vào Thượng viện kể từ năm 1998. Ông Trump đã đích thân vận động tranh cử cho bà Graham, bất chấp sự phản đối từ các nhân vật có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa tại địa phương.

Tại Bắc Carolina, cựu Thống đốc thuộc đảng Dân chủ Roy Cooper đã đánh bại đối thủ Michael Whatley - một nhân vật thuộc đảng Cộng hòa được Tổng thống Trump ủng hộ và từng là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa. Chiến thắng này giúp đảng Dân chủ giành lấy chiếc ghế của Thượng nghị sĩ Thom Tillis - người đã quyết định không tái tranh cử sau khi xảy ra mâu thuẫn với ông Trump.

Những người ủng hộ đảng Dân chủ ăn mừng tại Thủ đô Washington D.C. Ảnh: AFP

Đảng Dân chủ cũng giành được ít nhất 6 ghế tại Hạ viện từ tay đảng Cộng hòa ở các tiểu bang Bắc Carolina, New Jersey, Kentucky và Pennsylvania, qua đó xóa bỏ thế đa số vốn đã rất mong manh của đảng Cộng hòa. Trước đêm bầu cử, đảng Cộng hòa đang kiểm soát Thượng viện với tỷ lệ 53-47, đồng thời nắm giữ thế đa số với cách biệt chỉ vài ghế tại Hạ viện.

Theo thông tin mới nhất, Đài CNN và Đài NBC News vừa dự báo 2 ứng viên Đảng Dân chủ là ông Adam Hamilton (bang Kansas) và ông Josh Turek (bang Iowa) giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện. Cả hai ghế này hiện do Đảng Cộng hòa nắm giữ. Như vậy, đảng Dân chủ đã có đủ 51 ghế để chiếm đa số tại Thượng viện.

Trước đó, Đài CNN đã dự báo đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện. Với kết quả này, đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ lần này chịu ảnh hưởng lớn từ những lo ngại về chi phí sinh hoạt gia tăng và các hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran. Ảnh: AFP

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ lần này chịu ảnh hưởng lớn từ những lo ngại về chi phí sinh hoạt gia tăng và các hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran. Cuộc xung đột này đã gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Tổng cộng 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện đã được đưa ra bầu lại, cùng với các vị trí Thống đốc tại 36 tiểu bang. Theo dữ liệu từ Election Lab thuộc Đại học Florida, hơn 57 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm.