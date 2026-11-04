Thái Lan khuyến cáo mỗi gia đình cần chuẩn bị túi đồ khẩn cấp dùng trong 72 giờ

ANTD.VN - Cơ quan Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan khuyến cáo các gia đình chuẩn bị sẵn lương thực, nước uống, thuốc men cùng những vật dụng thiết yếu, đủ để tự duy trì cuộc sống trong ít nhất 72 giờ nếu xảy ra thiên tai hoặc tình huống khẩn cấp.

Nhà chức trách Thái Lan cho rằng việc chuẩn bị túi đồ khẩn cấp là biện pháp phòng ngừa cơ bản giúp người dân đối phó với những tình huống bất ngờ

Tổng cục trưởng Cơ quan Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM), ông Nirat Pongsitthaworn cho biết, một số quốc gia đã khuyến cáo người dân dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong 3 ngày trước những diễn biến khó lường của xung đột tại Trung Đông.

Mặc dù Thái Lan không trực tiếp đối mặt với những nguy cơ tương tự, ông Nirat nhấn mạnh việc chuẩn bị túi đồ khẩn cấp là biện pháp phòng ngừa cơ bản, giúp người dân chủ động ứng phó với các tình huống bất ngờ mà không hoảng loạn.

Theo DDPM, các túi đồ này không chỉ phục vụ tình huống phát sinh từ xung đột quốc tế mà còn hữu ích khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất, động đất, dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo loạn hoặc những sự cố nghiêm trọng khác.

Cơ quan này đánh giá 72 giờ đầu tiên sau thảm họa là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng. Người dân tại khu vực bị ảnh hưởng có thể phải tự bảo đảm những nhu cầu thiết yếu trong khi các cơ quan chức năng huy động lực lượng và tổ chức cứu trợ.

Đây cũng là khoảng thời gian tiêu chuẩn được áp dụng trong công tác chuẩn bị ứng phó khẩn cấp tại nhiều quốc gia.

Nhiều tỉnh thành Thái Lan vừa trải qua đợt ngập lụt nghiêm trọng kéo dài

DDPM đề nghị mỗi gia đình chuẩn bị túi khẩn cấp gồm 6 nhóm vật dụng thiết yếu.

Trước tiên là thuốc men và vật tư y tế, gồm bộ sơ cứu, thuốc thông thường, thuốc điều trị theo đơn và hồ sơ sức khỏe cá nhân.

Thứ hai là thực phẩm và nước uống. Mỗi người cần tối thiểu 3 lít nước mỗi ngày, cùng đồ ăn chế biến sẵn và thực phẩm giàu năng lượng. Những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người đang điều trị bệnh cần chuẩn bị thêm thực phẩm phù hợp.

Thứ ba là thiết bị liên lạc và dụng cụ hỗ trợ như điện thoại di động, pin dự phòng, đèn pin, pin thay thế, radio, còi báo hiệu, nến, bật lửa, dao nhỏ, kéo, dây và băng dính.

Tiếp đó là giấy tờ quan trọng, chìa khóa dự phòng và tiền mặt. Bản sao giấy tờ tùy thân, đăng ký hộ gia đình, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, sổ ngân hàng và giấy tờ nhà đất cần được đặt trong túi chống nước. Người dân cũng nên mang theo tiền mặt phòng trường hợp các hệ thống thanh toán điện tử bị gián đoạn.

Hai nhóm còn lại gồm đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo, vật dụng trú ẩn như áo mưa, mũ, chăn hoặc túi ngủ.

Ông Nirat khuyến cáo người dân sử dụng túi nhẹ, chống thấm nước và đặt ở vị trí dễ lấy để có thể sơ tán ngay khi cần thiết. Các gia đình cũng cần thường xuyên kiểm tra vật dụng bên trong, đặc biệt là hạn sử dụng của thực phẩm, nước uống và thuốc men.

DDPM cho biết đã chuẩn bị thiết bị cứu hộ, nhân lực ứng phó khẩn cấp và các hệ thống cảnh báo sớm, trong đó có cảnh báo qua mạng di động Cell Broadcast.

Cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động ứng phó, cứu trợ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.