Iran cáo buộc Mỹ không kích nhà máy điện hạt nhân

ANTD.VN - Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran cáo buộc Mỹ không kích nhằm vào công trường xây dựng một nhà máy điện hạt nhân, đồng thời tuyên bố bắt giữ 2 tàu với cáo buộc vi phạm quy định hàng hải tại eo biển Hormuz.

Một đoạn cầu bị phá hủy sau một cuộc tấn công ở tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, ngày 19-7-2026

Ngày 19-7, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) cho biết công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin ở tỉnh Khuzestan, Tây Nam nước này đã bị tấn công vào rạng sáng cùng ngày.

Theo AEOI, vụ tấn công do Mỹ thực hiện. Cơ quan này lên án đây là "hành động xâm lược", vi phạm chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế, song chưa công bố thông tin về thương vong cũng như mức độ thiệt hại.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã bắt giữ 2 tàu tại eo biển Hormuz.

Theo IRGC, 4 tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), không chấp hành cảnh báo và di chuyển theo lộ trình bị cho là không an toàn. Hai tàu trong số đó gặp sự cố và bị bắt giữ, trong khi 2 tàu còn lại buộc phải quay đầu.

IRGC khẳng định Iran đang kiểm soát tình hình tại eo biển Hormuz và sẽ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động hàng hải đi qua khu vực.

Trong khi đó, Mỹ cho biết các hoạt động quân sự của nước này tại Trung Đông nhằm bảo vệ tuyến hàng hải quốc tế và các lực lượng đồng minh.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã hoàn thành vòng tấn công thứ 8 nhằm vào "các cơ sở giám sát ven biển và phòng không của quân đội Iran, năng lực hàng hải, và các địa điểm cất giữ tên lửa và máy bay không người lái".

Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ ở Trung Đông vẫn "trong tình trạng cảnh giác cao độ".

Iran đã đáp trả bằng nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ và cơ sở của Mỹ trong khu vực.