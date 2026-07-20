Iran công bố video bắn hạ UAV MQ-9 trị giá hơn 30 triệu USD của Mỹ

ANTD.VN - Truyền thông Iran đăng video hệ thống phòng không khóa mục tiêu và bắn rơi máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ, dường như là chiếc thứ 4 trong vòng 8 ngày qua.

Hãng thông tấn Fars News của Iran hôm 19/7 cho biết UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ trên bầu trời thành phố Ahvaz, tây nam nước này.

Trong video được công bố, UAV MQ-9 Reaper bị hệ thống cảm biến hồng ngoại khóa mục tiêu, trước khi một quả đạn lao tới và phát nổ. Những hình ảnh sau đó cho thấy một nhóm người đang chuyển mảnh vỡ UAV MQ-9 Mỹ từ xuồng lên bờ, dường như chiếc máy bay này đã lao xuống nước sau khi trúng hỏa lực.

Khoảnh khắc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trúng hỏa lực trong video công bố ngày 19/7.

Kênh truyền hình Al Jazeera cùng ngày dẫn lời giới chức Iran cho biết đây là chiếc Reaper thứ 4 của Mỹ bị hạ trong vòng 8 ngày qua. Các quan chức Iran tuyên bố Tehran đã bắn rơi hơn 150 UAV các loại của Washington, trong đó có khoảng 30 chiếc Reaper, kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.

Theo tạp chí quân sự Air & Space Forces của Mỹ, nước này biên chế 182 chiếc MQ-9 khi kết thúc năm tài chính 2025, trong đó có 24 máy bay do Không quân Vệ binh Quốc gia vận hành.

Trong giai đoạn tháng 10/2023-5/2025, nhóm vũ trang Houthi đã bắn hạ gần 20 chiếc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ, gây thiệt hại ước tính hơn 500 triệu USD.

Truyền thông Mỹ hồi tháng 5 dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Iran đã phá hủy 30 phi cơ UAV MQ-9 trong 6 tuần chiến sự, tương đương 20% tổng số UAV Reaper mà quân đội Mỹ sở hữu trước khi xung đột bùng phát, gây thiệt hại gần một tỷ USD.