Tổng thống Nga Putin cảm ơn Triều Tiên ủng hộ trong cuộc xung đột với Ukraine

ANTD.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19-7 đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui tại Matxcơva, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước sự hỗ trợ mạnh mẽ của Bình Nhưỡng đối với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tại Matxcơva vào ngày 19-7-2026

Phát biểu trong đoạn video do Điện Kremlin công bố, nhà lãnh đạo Nga gửi lời cảm ơn chân thành đến Triều Tiên vì đã sát cánh cùng Matxcơva trong "chiến dịch quân sự đặc biệt".

"Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ mà Triều Tiên dành cho chiến dịch quân sự đặc biệt mà chúng tôi đang tiến hành. Nước Nga sẽ không bao giờ quên những hành động quả cảm của các binh sĩ Triều Tiên. Họ sẽ được vinh danh trang trọng như những người đồng bào của chúng tôi" - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng đánh giá rất cao mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau, có sự gắn kết chặt chẽ được thiết lập giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga, chuyến thăm của bà Choe Son Hui tới Matxcơva diễn ra theo lời mời chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

Mối quan hệ giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng đã có những bước tiến sâu sắc kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Triều Tiên đã cử lực lượng tới vùng Kursk của Nga, đồng thời cung cấp các hệ thống vũ khí để hỗ trợ nỗ lực quân sự của Matxcơva. Đổi lại, giới quan sát nhận định Bình Nhưỡng nhận được các khoản hỗ trợ tài chính, lương thực, năng lượng cùng các công nghệ quân sự tiên tiến từ phía Nga.

Trước đó, trong chuyến thăm của các quan chức cấp cao Nga tới Bình Nhưỡng vào cuối tháng 4, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đã tái khẳng định cam kết sát cánh cùng Matxcơva, giúp Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột.