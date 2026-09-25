iPhone Duo 512GB hay 1TB - Cân nhắc sự lựa chọn của bạn

ANTD.VN -iPhone Duo 512GB hay 1TB là lựa chọn khiến nhiều doanh nhân phải cân nhắc khi khoản chênh lệch lên tới 13 triệu đồng.

Gấp đôi dung lượng có thực sự cần thiết nếu phần lớn tài liệu, hình ảnh và dữ liệu công việc đã được lưu trữ trên cloud. Cùng phân tích nhu cầu sử dụng thực tế để tìm ra phiên bản phù hợp qua bài chia sẻ sau.

iPhone Duo 512GB đủ cho công việc dùng tài liệu và lưu trữ đám mây

iPhone Duo 512GB mang đến không gian lưu trữ rộng rãi cho người chủ yếu dùng điện thoại để đọc hợp đồng, xử lý email và tham gia họp trực tuyến. Dung lượng này cũng đáp ứng tốt nhu cầu mở ứng dụng quản trị, xem file trình chiếu hay truy cập tài liệu phục vụ công việc hằng ngày.

Xử lý tài liệu và lưu trữ dữ liệu trên cloud

Khi hồ sơ hoàn chỉnh được đồng bộ lên iCloud hoặc hệthống lưu trữ của doanh nghiệp, smartphone không nhất thiết phải trở thành kho dữ liệu lâu dài. Người dùng thường xuyên đồng bộ ảnh, chuyển video cũ sang máy tính và chỉgiữ tài liệu đang xử lý sẽ ít gặp áp lực về bộ nhớ.

iPhone Duo 1TB hợp hơn khi cần lưu video và tài liệu trong công việc

iPhone Duo 1TB phù hợp hơn với doanh nhân thường xuyên quay video tại sự kiện, lưu nội dung để chỉnh sửa khi di chuyển hoặc tải sẵn lượng lớn dữ liệu. iPhone Duo hỗ trợquay Dolby Vision đến 4K 120fps trên camera Fusion Main nên các video chất lượng cao chiếm nhiều dung lượng.

Lưu trữ video 4K và dữ liệu phục vụ công việc

Bên cạnh đó, máy hỗ trợ USB 3 với tốc độ truyền dữ liệu tối đa 10Gb/s, giúp sao lưu file sang ổ lưu trữ hoặc máy tính tương thích thuận tiện hơn. Người dùng có thể chủ động lưu trữ dữ liệu trên máy trong thời gian công tác, sau đó chuyển file khi cần.

Có nên chi thêm 13 triệu đồng chỉ để nâng cấp thêm 512GB dung lượng?

Hiện nay, iPhone Duo 512GB có mức giá mở bán từ71.133.000đ, trong khi bản 1TB có giá 84.068.000đ, chênh khoảng 13 triệu đồng. Phần chi phí tăng thêm này đổi lấy 512GB dung lượng lưu trữ trên cùng dòng máy.

Nếu bạn thường xuyên phải xóa video, chuyển file hoặc kiểm tra dung lượng trước khi tải tài liệu về máy, bản 1TB có thể giúp giảm những thao tác này. Ngược lại, người dùng đã quen lưu dữ liệu trên cloud và chỉ giữ các file cần thiết trên iPhone có thể chọn 512GB.

Mua iPhone Duo chính hãng và chất lượng tại CellphoneS

Nếu bạn đang cân nhắc mua iPhone 512GB hoặc bản 1TB để phục vụ công việc, việc lựa chọn hệ thống uy tín sẽ giúp đảm bảo nguồn gốc sản phẩm và bảo hành. CellphoneS là địa chỉ có thể tham khảo khi mua iPhone Duo chính hãng với nhiều tùy chọn dung lượng, đồng thời dễ dàng theo dõi giá bán và chính sách đi kèm.

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Có thể thấy, việc lựa chọn iPhone Duo 512GB hay 1TB sẽphụ thuộc vào cách doanh nhân lưu trữ và sử dụng dữ liệu trong công việc hằng ngày. Nếu bạn muốn sở hữu iPhone Duo sớm, theo dõi CellphoneS để cập nhật thời gian sản phẩm chính thức lên kệ và các ưu đãi hấp dẫn khác.