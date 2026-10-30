Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị tấn công mạng, ước tính thiệt hại 6,3 tỷ USD

ANTD.VN - Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, ngày 29-10 xác nhận bị tấn công mạng quy mô chưa từng có, với tổng thiệt hại ước tính lên tới 6,3 tỷ USD.

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Binance cho biết, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy tin tặc đã xâm nhập thông qua một máy tính xách tay bị chiếm quyền của một kỹ sư DevOps, từ đó truy cập vào dịch vụ và thực hiện các giao dịch rút tiền trái phép.

“Chúng tôi chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy khóa riêng tư của ví bị rò rỉ”, Binance khẳng định, đồng thời cam kết sẽ công bố báo cáo kỹ thuật chi tiết sau khi hoàn tất điều tra.

Theo Binance, tổng tác động ước tính của sự cố là khoảng 6,3 tỷ USD. Sàn này cho biết đã phối hợp với các đối tác blockchain để phong tỏa số tài sản bị ảnh hưởng, với khoảng 3 tỷ USD đã được đóng băng trên chuỗi.

“Binance sẽ chi trả toàn bộ tổn thất từ Quỹ Tài sản an toàn cho người dùng và quỹ công ty. Tiền của người dùng được an toàn”, sàn giao dịch nêu rõ.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Binance đã tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động nạp và rút tiền để tiến hành kiểm tra an ninh, thu hồi ủy quyền địa chỉ bị ảnh hưởng và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật cùng các công ty tình báo blockchain để truy vết dòng tiền.

Dấu hiệu bất thường được phát hiện lần đầu vào tối 29-10, khi các nhà nghiên cứu blockchain ghi nhận các giao dịch đáng ngờ trị giá hàng tỷ USD được chuyển từ các ví liên quan đến Binance.

Các nhà phát hành stablecoin lớn đã lập tức vào cuộc. Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết đã đóng băng khoảng 1,6 tỷ USD liên quan đến vụ việc. Circle - đơn vị phát hành USDC - đóng băng hơn 800 triệu USD, Ripple đóng băng khoảng 200 triệu USD.

Vụ việc được đánh giá có thể trở thành vụ trộm tiền số lớn nhất lịch sử, gấp 4 lần vụ Bybit hồi tháng 2-2025 với 1,5 tỷ USD.

Đây là vụ tấn công mới nhất đánh cắp tiền số năm nay, sau vụ Bitget bị mất 388 triệu USD hồi tháng 9, Drift Protocol và Kelp DAO mất tổng cộng 577 triệu USD tháng 4 vừa qua.