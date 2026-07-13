Hơn 2.700 người tử vong chỉ trong hai tháng do nắng nóng ở Anh

ANTD.VN - Các nhà khoa học Anh ngày 13-7 cho biết, ít nhất 2.700 người tại Anh và xứ Wales đã tử vong do hậu quả trực tiếp từ các đợt nắng nóng trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua.

Khách tham quan chờ đợi bên ngoài Bảo tàng Sir John Soane ở London ngày 12-7-2026 được phát ô che nắng

Đây là những đợt nắng nóng cực đoan dị thường xuất hiện sớm kỷ lục trong năm, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo đỏ về mức độ nguy hại của biến đổi khí hậu đối với tính mạng con người.

Nghiên cứu do các chuyên gia hàng đầu đến từ Trường Đại học Hoàng gia London, Cơ quan Khí tượng Anh và Trường Y học nhiệt đới và vệ sinh London phối hợp thực hiện.

Bằng cách phân tích dữ liệu thời tiết, mô hình khí hậu và số liệu thống kê về tỷ lệ tử vong vượt mức, các nhà khoa học đã phác họa nên bức tranh thảm khốc về cuộc khủng hoảng khí hậu này.

Vương quốc Anh và phần lớn châu Âu đã phải hứng chịu hai đợt sóng nhiệt chưa từng có liên tiếp. Kỷ lục nhiệt độ theo tháng tại Anh đã bị phá vỡ khi mức nhiệt đạt đỉnh 35,1°C vào tháng 5 và vọt lên tới 37,7°C vào tháng 6.

Đại diện Cơ quan Khí tượng Anh nhận định, các đợt nắng nóng này cực kỳ bất thường cả về cường độ lẫn thời điểm diễn ra, khi đỉnh điểm nắng nóng ập đến sớm ngay từ đầu mùa hè.

Đợt sóng nhiệt từ ngày 21 đến 29-5 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 550 người. Con số này đã tăng mạnh trong đợt nắng nóng thứ hai từ ngày 18 đến 28-6, khiến gần 2.200 người tử vong.

Các nhà khoa học đặc biệt nhấn mạnh sự tàn phá của biến đổi khí hậu toàn cầu. Dưới tác động của hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ ban ngày cực đại trong các đợt sóng nhiệt vừa qua đã bị đẩy cao hơn từ 3-4°C so với điều kiện tự nhiên thông thường.

Ủy ban Biến đổi Khí hậu Anh trước đó cũng từng cảnh báo rằng hạ tầng nước này hoàn toàn "chưa sẵn sàng" để đối phó với các kịch bản thời tiết cực đoan.

Ủy ban này dự báo đến năm 2050, khoảng 92% ngôi nhà tại Anh sẽ rơi vào tình trạng quá nóng, đồng thời kiến nghị chính phủ áp trần nhiệt độ tại nơi làm việc và đầu tư hệ thống điều hòa không khí cho các tòa nhà công cộng như bệnh viện, trường học...

Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết sẽ sớm công bố số liệu thống kê chính thức về số ca tử vong do nắng nóng dựa trên hồ sơ khai tử trong vài tuần tới. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu độc lập lần này đã cho thấy quy mô rủi ro và mối đe dọa hiện hữu của sự nóng lên toàn cầu đối với sức khỏe công cộng.