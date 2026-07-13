Mỹ - Iran tấn công nhau dồn dập, kích hoạt chuỗi nổ lớn khắp vùng Vịnh

ANTD.VN - Đêm 12-7 (giờ địa phương), hàng loạt vụ tập kích đường không dữ dội đã làm rung chuyển Trung Đông khi lực lượng Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau, nhằm giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Giao tranh ác liệt đang đẩy khu vực Trung Đông vào vòng xoáy chiến tranh mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã giáng đòn cực mạnh vào hàng trăm mục tiêu của Iran. “Chúng tôi đã tấn công họ rất mạnh đêm qua” - ông Trump nói với CNN.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Giao tranh bùng phát sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công một tàu chở hàng trong eo biển Hormuz, khiến con tàu bốc cháy ngùn ngụt và một thủy thủ Ấn Độ mất tích.

Ngay sau vụ việc, IRGC tuyên bố đóng cửa vô thời hạn eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ chấm dứt các hành động can thiệp quân sự vào khu vực.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei (Ảnh AFP)

Iran tuyên bố khẳng định quyền kiểm soát eo biển này. Cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố kiểm soát Hormuz quan trọng hơn “hàng chục quả bom nguyên tử”. Ông Mojtaba cũng thề trả thù cho cái chết của cha mình và khẳng định Iran đã có danh sách các mục tiêu cần loại bỏ.

Ngay lập tức, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố eo biển vẫn mở cửa cho mọi tàu thuyền hợp pháp và quân đội Mỹ sẵn sàng dùng vũ lực để bảo đảm tự do hàng hải.

Chiến đấu cơ Mỹ cất cánh, tấn công Iran

Lầu Năm Góc đã tấn công trả đũa khốc liệt, không kích dồn dập vào khoảng 140 mục tiêu quân sự của Iran, gây ra các vụ nổ lớn tại các thành phố chiến lược Bandar Abbas, Sirik, Jask và tỉnh Khuzestan của Iran, làm ít nhất một binh sĩ Iran thiệt mạng.

Đáp trả đòn không kích của Mỹ, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) để đánh chặn lực lượng Mỹ.

UAV Arash-2. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran

Đồng thời, các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, bao gồm các trạm biên phòng và một giàn khoan dầu ngoài khơi, cũng bị UAV của Iran nhắm mục tiêu làm một người bị thương.

Các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau đã lập tức kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền. Còi báo động không kích và các tiếng nổ lớn liên tục vang lên tại Qatar, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất và Bahrain khi hệ thống phòng không các nước này quyết liệt đánh chặn vật thể bay.

Máy bay không người lái của Iran (Ảnh: Reuters).

Tại Jordan, chính quyền xác nhận có ít nhất 3 tên lửa của Iran đã rơi vào bên trong lãnh thổ. Quốc gia có đường lối ngoại giao trung lập Oman cũng bất ngờ trở thành mục tiêu tập kích. Bộ Ngoại giao Oman đã ngay lập tức triệu tập Đại sứ Iran để trao công hàm phản đối.

Bàn cờ địa chính trị Trung Đông còn rất phức tạp trong thời gian tới

Trước tình hình leo thang căng thẳng, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã điện đàm với người đồng cấp Iran và kêu gọi giảm leo thang. Ông cho rằng “đối thoại và ngoại giao là con đường duy nhất để giải quyết bất đồng”.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng lên tiếng yêu cầu các bên chấm dứt các cuộc tấn công.