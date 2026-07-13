Nga xác nhận đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về 'số phận' S-400

ANTD.VN - Điện Kremlin xác nhận đang trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ về số phận hệ thống phòng không S-400, trong bối cảnh Ankara được cho là muốn chuyển giao tổ hợp này cho một quốc gia vùng Vịnh nhằm mở đường trở lại chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.

Điện Kremlin ngày 10/7 xác nhận Nga đang duy trì liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ về tương lai của hệ thống tên lửa phòng không S-400 mà Ankara đang sở hữu.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đây là vấn đề "vô cùng nhạy cảm". Ông không bình luận về các thông tin liên quan đến khả năng chuyển giao S-400, nhưng xác nhận Moscow sẽ tiếp tục trao đổi với Ankara.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đang cân nhắc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho một quốc gia vùng Vịnh chưa được công bố. Mục tiêu là thuyết phục Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời mở đường để Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Tiêm kích F-35 và hệ thống S-400

Nhà báo Abdulkadir Selvi của báo Hürriyet cho biết hệ thống S-400 đã được bán cho một nước thứ ba và sẽ được chuyển tới một quốc gia vùng Vịnh. Trong đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng, dù chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chưa xác nhận thông tin này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Ankara, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng phát đi tín hiệu cởi mở hơn về khả năng đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35.

Tiêm kích F-35 và hệ thống S-400

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Trump nói: "Tại sao chúng ta lại không làm vậy? Thổ Nhĩ Kỳ, về nhiều mặt, đã trung thành hơn nhiều so với các quốc gia khác mà chúng ta nghĩ rằng sẽ trung thành."

Tuy nhiên, việc Ankara vẫn sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-400 tiếp tục là rào cản lớn nhất.

Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình F-35 năm 2019 sau khi quyết định mua S-400 của Nga. Khi đó, nước này là đối tác sản xuất của chương trình và dự kiến mua gần 100 máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Khoảng 30 máy bay chiến đấu F-35A đã được chế tạo cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sau đó được chuyển giao cho Không quân Mỹ.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 là tổ hợp phòng không tầm xa do Nga phát triển, có khả năng tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở cự ly tối đa 400 km, độ cao đánh chặn tới 30 km.