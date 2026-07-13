Hàn Quốc triển khai chiến dịch tìm kiếm một thủy thủ hải quân mất tích

ANTD.VN - Quân đội Hàn Quốc thông báo triển khai chiến dịch tìm kiếm sau khi một thủy thủ mất tích hôm 12-7 trong lúc đang làm nhiệm vụ trên tàu hải quân tuần tra gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL) trên vùng biển phía Đông.

Các tàu hải quân Hàn Quốc

Theo quân đội Hàn Quốc, thủy thủ hải quân này được báo cáo mất tích vào sáng 12-7, khi tàu đang tuần tra cách Geojin thuộc tỉnh Gangwon khoảng 50 km, gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL). Hiện danh tính thủy thủ mất tích chưa được công bố.

Hải quân Hàn Quốc đã phối hợp với Lực lượng Cảnh sát biển mở chiến dịch tìm kiếm, huy động khoảng 10 tàu và máy bay tham gia.

Lần cuối cùng, thủy thủ này được một thành viên thủy thủ đoàn trực ca đêm nhìn thấy trên tàu vào khoảng thời gian từ nửa đêm đến 2h sáng. Anh ta được báo cáo mất tích sau khi không xuất hiện để làm nhiệm vụ cho ca trực sáng hôm sau.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nỗ lực tối đa để tìm kiếm và đưa thủy thủ mất tích trở về an toàn trong thời gian sớm nhất.

Hàn Quốc cũng đề nghị Triều Tiên hợp tác tìm kiếm thủy thủ mất tích. Đến nay, phía Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi về đề nghị trên.