Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản thử nghiệm tên lửa tái sử dụng

ANTD.VN - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã tiến hành bay thử nghiệm đối với tên lửa tái sử dụng tại miền Bắc Nhật Bản. JAXA cho biết tên lửa đã cất cánh và hạ cánh theo đúng kế hoạch sau khi đạt độ cao khoảng 11 mét.

JAXA phát triển tên lửa RV-X, một phương tiện phóng có khả năng tái sử dụng. Thân tên lửa hình nón cao khoảng 7,3 mét và được trang bị các động cơ phục vụ cả quá trình cất cánh và hạ cánh.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của RV-X được tiến hành tại thành phố Noshiro, tỉnh Akita khi tên lửa cất cánh vào khoảng 6h15 sáng 11-7. JAXA cho biết phương tiện thử nghiệm đã bay trong khoảng 40 giây. Tên lửa đạt độ cao khoảng 11 mét, di chuyển theo phương ngang khoảng 16 mét trong khi vẫn giữ tư thế thẳng đứng trước khi hạ cánh.

Cơ quan này cho biết sẽ phân tích dữ liệu thu được từ lần bay này để phục vụ quá trình phát triển tên lửa tái sử dụng thử nghiệm trong dự án hợp tác với các viện nghiên cứu của Pháp và Đức.

Ông Ito Takashi, người phụ trách chuyến bay thử nghiệm bày tỏ cảm giác nhẹ nhõm khi tên lửa cất cánh và hạ cánh thành công. Ông cho biết JAXA đã dành rất nhiều thời gian cho dự án và bày tỏ hy vọng dữ liệu thu thập được sẽ góp phần giúp các thử nghiệm tiếp theo thành công.