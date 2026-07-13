Nga tấn công trên toàn Ukraine, ít nhất 7 người thiệt mạng

ANTD.VN - Giới chức Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga trên toàn Ukraine vào hôm 11-7 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Binh sĩ Nga giao chiến với các lực lượng Ukraine

Giới chức Ukraine nói rằng, vào ngày 11-7, một quả bom lượn của Nga đã bắn vào thành phố Sumy, đông bắc Ukraine, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 bé gái 13 tuổi. Hai người khác thiệt mạng tại khu vực Odesa, miền Nam Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái của Nga đã khiến 12 người bị thương ở Kiev.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, Ukraine đã bắn hạ đa số mục tiêu nhưng không chặn được tên lửa đạn đạo. Ông kêu gọi các đối tác của Ukraine thực hiện lời hứa liên quan đến các gói hỗ trợ đã được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7-2026.

Trong khi đó, các đơn vị của Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã tấn công 21 tàu chở dầu của Nga tại nhiều nơi trên Biển Azov, nối liền với Biển Đen thông qua một eo biển hẹp. Các tàu này được sử dụng để vận chuyển dầu và các sản phẩm từ dầu.

Theo giới quan sát, để tiếp tục chiến đấu, Ukraine có thể sẽ nỗ lực chặn nguồn tài chính của quân đội Nga.