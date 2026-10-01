Hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC đưa mô hình chăm sóc sống khỏe chủ động đến hàng triệu người cao tuổi Việt Nam

ANTD.VN - Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Tháng hành động vì người cao tuổi, Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái Y tế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Hệ thống Tiêm chủng VNVC công bố hợp tác triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam”.

Đề án hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện, giúp người cao tuổi có thêm nhiều sự hỗ trợ y tế để sống khỏe, tự chủ và hạnh phúc hơn. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, mạng lưới Hội Người cao tuổi trên toàn quốc kết nối với hệ thống y tế dự phòng, tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh chuyên sâu, an toàn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đại diện Hệ sinh thái Y tế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Tiêm chủng vắc xin VNVC và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi. Ảnh: Mộc Thảo

Hợp tác này cũng góp phần hiện thực hóa định hướng Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt tuổi thọ trung bình 75,5 năm, trong đó ít nhất 68 năm sống khỏe.

Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, bày tỏ người cao tuổi có nguy cơ mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính, biến chứng và suy giảm khả năng vận động, tự chăm sóc. Vì vậy, Hội đặc biệt quan tâm đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần người cao tuổi ngay tại nơi sinh sống, với trọng tâm “phòng bệnh từ sớm, từ xa”.

“Chúng tôi mong muốn người cao tuổi ở các địa phương có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng. Qua đó, mỗi người không chỉ được quan tâm khi đau ốm mà còn có điều kiện sống vui, sống khỏe, tham gia các hoạt động xã hội và tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho gia đình, cộng đồng”.

VNVC đã phối hợp với các địa phương tổ chức hàng trăm chương trình tư vấn phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: Minh Trung

Theo nội dung hợp tác, Hội Người cao tuổi Việt Nam cùng Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục từ cơ sở đến bệnh viện chuyên sâu.

Tại cộng đồng, thông qua mạng lưới Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, các bác sĩ trực tiếp hướng dẫn người cao tuổi về dinh dưỡng, vận động, sử dụng thuốc an toàn, chăm sóc sức khỏe tinh thần; đồng thời phối hợp tổ chức các chuyên đề nhận diện thông tin sức khỏe sai lệch, phòng chống lừa đảo cho người cao tuổi. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, người cao tuổi được quản lý sức khỏe đa chuyên khoa, từ lão khoa, dinh dưỡng đến phục hồi chức năng…, nhằm kiểm soát bệnh nền, duy trì thể lực và khả năng vận động, tự chăm sóc lâu dài.

TS.BS Nguyễn Minh Hằng, đại diện Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC, nhận Bằng khen vì đóng góp tích cực bảo vệ sức khỏe người cao tuổi tại Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thắng

TS.BS Nguyễn Minh Hằng, Giám đốc Trung tâm Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC nhấn mạnh, tuổi thọ người Việt ngày càng tăng nhưng số năm sống khỏe chưa tương xứng. Nhiều người phải trải qua gần một thập kỷ cuối đời với bệnh tật và suy giảm thể lực, làm giảm chất lượng cuộc sống, tăng sự phụ thuộc và tạo thêm gánh nặng chăm sóc cho gia đình, hệ thống y tế.

“Hợp tác với Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ đưa các thông tin phòng bệnh, tiêm chủng vắc xin và các dịch vụ chăm sóc y tế từ cơ bản đến chuyên sâu đến gần hơn với người cao tuổi ngay tại địa phương”, TS.BS Nguyễn Minh Hằng chia sẻ.

TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết qua thực tế thăm khám, người cao tuổi thường mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính, trong khi khả năng phục hồi giảm dần.

Theo GS Quý Châu, chăm sóc người cao tuổi cần kết hợp ba trụ cột tiêm chủng, vận động và dinh dưỡng với phát hiện sớm, kiểm soát bệnh nền. “Mục tiêu không chỉ điều trị bệnh mà còn giữ thể lực, khả năng vận động và tự chăm sóc khi tuổi cao”, GS Quý Châu nhấn mạnh.

Người cao tuổi được các chuyên gia, bác sĩ thăm khám, điều trị, chăm sóc bằng hệ thống thiết bị chuyên sâu công nghệ cao hàng đầu thế giới tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Phương Linh

Tại lễ ký kết, Hệ thống Tiêm chủng VNVC trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm thế hệ mới cho Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, VNVC đã trao tặng hàng trăm nghìn liều vắc xin cúm và tổ chức tiêm chủng miễn phí cho người cao tuổi trên cả nước, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cựu chiến binh, gia đình chính sách, lực lượng công an, quân đội và nhiều nhóm cộng đồng. 10.000 liều vắc xin cúm trao tặng Hội Người cao tuổi Việt Nam lần này là hoạt động mở đầu cho chương trình hợp tác.

Từ nền tảng này, hai bên kỳ vọng triển khai thêm nhiều chương trình quy mô lớn, có sức lan tỏa sâu rộng, mang lại giá trị sức khỏe thiết thực, lâu dài cho hàng triệu người cao tuổi và cộng đồng.

Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm cho Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: Mộc Thảo

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, với khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 16% dân số. Tuổi thọ trung bình đạt 74,7 năm nhưng số năm sống khỏe chỉ khoảng 65,4 năm, đồng nghĩa nhiều người phải trải qua gần một thập kỷ cuối đời với bệnh tật, suy giảm sức khỏe và cần hỗ trợ.

Trước thực trạng này, chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 quy định từ năm 2026, người cao tuổi được khám hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và lập hồ sơ quản lý sức khỏe; đến năm 2030, ít nhất 90% được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm.