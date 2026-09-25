Hàng công bế tắc, Brazil thoát khỏi trận thua đau trước Australia

ANTD.VN - Brazil tưởng như phải nhận thất bại trước Australia trong trận giao hữu tại Queensland tối 25-9, nhưng bàn thắng của Rayan ở phút 90+5 giúp đội bóng áo vàng xanh thở phào giữ lại một trận hòa.

Ở trận giao hữu trên sân nhà với đội từng 5 lần vô địch thế giới, Australia nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng gây khó khăn cho Brazil bằng lối chơi giàu tốc độ.

Sau khoảng thời gian đầu bị ép sân, Brazil mới dần kiểm soát được thế trận. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti cầm bóng nhiều hơn và tạo ra không ít cơ hội. Trong hiệp 1, Brazil kiểm soát 56% thời lượng bóng, tung ra 7 cú sút với 3 lần đưa bóng đi trúng đích. Australia cũng có 6 pha dứt điểm và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống không chiến.

Hàng công bế tắc, Brazil thoát khỏi trận thua bẽ bàng trước Australia (Ảnh: Getty Images)

Cuối hiệp 1, Brazil tưởng như đã phá vỡ thế bế tắc khi Estevao đưa bóng vào lưới Australia. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Bruno Guimaraes đã phạm lỗi với Harry Souttar trong tình huống trước đó. Bàn thắng vì thế không được công nhận.

Sau giờ nghỉ, Brazil tiếp tục gia tăng sức ép. Vinicius Junior, Raphinha và Endrick liên tục tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Australia. Tuy nhiên, trong lúc Brazil vẫn chưa tìm được đường vào khung thành đối phương, Australia bất ngờ tạo ra bước ngoặt ở phút 68.

Nestory Irankunda đá phạt tuyệt đẹp ghi bàn cho Úc (Ảnh: Getty Images)

Brazil thở phào vì hòa Úc 1-1 (Ảnh: Getty Images)

Từ một quả đá phạt ở vị trí thuận lợi, Nestory Irankunda tung cú sút đầy uy lực. Bóng đi thẳng vào góc cao khung thành khiến thủ môn Hugo Souza không có cơ hội cản phá.

Bị dẫn bàn, Brazil lập tức đẩy cao đội hình. HLV Ancelotti liên tục yêu cầu các học trò tăng tốc, đồng thời đưa thêm những cầu thủ tấn công vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, hàng công đội bóng áo vàng xanh bế tắc suốt 90 phút chính thức.

Phải đến phút bù giờ thứ 5, Raphinha thực hiện quả tạt giúp Rayan bật cao đánh đầu đưa bóng hướng về khung thành Australia. Patrick Beach đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản pha dứt điểm. 1-1 cho Brazil.

Bàn thắng đến ở những giây cuối cùng khiến Australia đánh rơi chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay. Trong khi đó, Brazil tránh được thất bại đáng quên sau một trận đấu mà họ gặp rất nhiều khó khăn trước sức chống trả của đội chủ nhà.