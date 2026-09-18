Hà Nội thêm cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại phường Bồ Đề

ANTD.VN - Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại phường Bồ Đề vừa được đưa vào hoạt động, trở thành cơ sở thứ 6 trên toàn thành phố Hà Nội, góp phần đảm an sinh xã hội…

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và phường Bồ Đề tham quan cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, tại phường Bồ Đề

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại phường Bồ Đề vừa chính thức được đưa vào hoạt động giữa tuần này, tại số 6 phố Gia Thụy, phường Bồ Đề. Mô hình tập trung vào 3 nội dung: tối ưu hóa cơ sở hạ tầng y tế hiện có; chăm sóc toàn diện cả thể chất và tinh thần; huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng.

Phường Bồ Đề hiện có hơn 140.000 dân, trong đó hơn 21.000 người cao tuổi, chiếm trên 15,3% dân số. Qua khảo sát trước khi triển khai, mô hình nhận được sự đồng thuận của người dân và các tổ dân phố.

Như vậy, đến nay, thành phố đã triển khai thí điểm mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại 6 xã, phường gồm: Long Biên, Đống Đa, Quốc Oai, Tây Hồ, Việt Hưng và Bồ Đề.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong, việc đưa các cơ sở chăm sóc ban ngày vào hoạt động góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; thể hiện quyết tâm trong việc chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Thủ đô.

Những năm qua, Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi. Tuy nhiên, quá trình già hóa dân số khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, giao lưu cộng đồng và hỗ trợ sinh hoạt ban ngày ngày càng tăng. Việc thí điểm mô hình chăm sóc ban ngày được kỳ vọng bổ sung thêm một phương thức chăm sóc linh hoạt, phù hợp với điều kiện của người cao tuổi và gia đình.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đề nghị các phường triển khai thí điểm mô hình này phải chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường chăm sóc thân thiện, an toàn, nhân văn; quan tâm theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, rèn luyện thể chất và tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần phù hợp với từng nhóm người cao tuổi. Đặc biệt quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, sống một mình hoặc cần hỗ trợ thường xuyên.