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Gửi tiết kiệm tại ngân hàng: Cảnh giác bẫy “ưu đãi nội bộ”

TN

ANTD.VN - Tiền gửi tiết kiệm của người dân tại các tổ chức tín dụng rất lớn với các ưu đãi hấp dẫn, các đối tượng lợi điều này để thực hiện nhiều hành vi lừa đảo tinh vi. Người dân cần cảnh giác với các chiêu trò giả danh nhân viên ngân hàng, quảng cáo “suất gửi nội bộ”, “gói VIP” với lãi suất lên tới 15-20%/năm.

Các đối tượng thường sử dụng logo, hình ảnh quầy giao dịch, danh thiếp hoặc poster giả mạo ngân hàng để tạo lòng tin, sau đó gửi đường link, mã QR yêu cầu khách hàng đăng ký. Khi tiếp cận được nạn nhân, chúng có thể đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ.

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Ngân hàng Vietcombank mới đây đã cảnh báo về thủ đoạn phát tán poster giả mạo chương trình lãi suất trên Facebook, Zalo, trong đó có mã QR dẫn tới số điện thoại hoặc website giả mạo.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ kiểm tra lãi suất qua website, ứng dụng, tổng đài hoặc điểm giao dịch chính thức của ngân hàng. Tuyệt đối không chuyển tiền cho cá nhân để “giữ suất”, “kích hoạt ưu đãi”, không cung cấp OTP, mật khẩu và thông tin bảo mật cho bất kỳ ai.

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Từ khóa:

#lừa đảo ngân hàng

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