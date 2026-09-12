Cảnh giác trước tin nhắn giả mạo danh nghĩa ngân hàng

ANTD.VN - Cơ quan Công an cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo tin nhắn SMS của ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, tin nhắn giả mạo có thể hiển thị tên ngân hàng ở phần người gửi, khiến người nhận dễ nhầm tưởng đây là thông báo chính thức. Công an lưu ý, tên ngân hàng hiển thị trên điện thoại không phải là căn cứ duy nhất để xác định nguồn gửi tin nhắn do ngân hàng phát hành.

Người dân nhận được tin nhắn, cuộc gọi hoặc email tự xưng tên một Ngân hàng, thông báo đổi điểm thưởng, nhận quà hoặc hoàn tiền. Đối tượng yêu cầu người dân truy cập đường link giả mạo hoặc quét mã QR để xác nhận thông tin. Đăng nhập tài khoản, nhập thông tin thẻ hoặc cung cấp mã OTP/Smart OTP theo hướng dẫn. Đối tượng sử dụng các thông tin này để thực hiện giao dịch trái phép và chiếm đoạt tiền trong tài khoản hoặc thẻ.

Hình ảnh minh họa có sử dụng AI

Ngân hàng khuyến nghị người dân không truy cập các đường link hoặc quét mã QR từ nguồn không rõ ràng. Không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, OTP, Smart OTP, mã PIN, số thẻ hoặc mã CVV/CVC cho bất kỳ ai.

Thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch, bật thông báo biến động số dư và thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu. Khi nhận được thông tin về chương trình đổi điểm thưởng, nhận quà hoặc hoàn tiền, hãy kiểm tra trên ứng dụng hoặc các kênh chính thức của ngân hàng trước khi thực hiện.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc phát sinh giao dịch bất thường, hãy liên hệ cơ quan Công an để kịp thời xử lý.