GELEX hai năm liên tiếp vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

ANTD.VN - Forbes Việt Nam tiếp tục vinh danh GELEX trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026. Đằng sau sự ghi nhận ấy là nỗ lực của các đơn vị và người GELEX trong suốt hành trình tăng trưởng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp GELEX góp mặt trong danh sách do Forbes Việt Nam công bố. Kết quả phản ánh bước tiến của Tập đoàn về hiệu quả kinh doanh, sử dụng vốn và năng lực phát triển dài hạn.

Danh sách năm 2026 được xây dựng từ kết quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE và HNX trong giai đoạn 2021–2025. Bên cạnh các chỉ số tăng trưởng, Forbes Việt Nam xem xét vị thế trong ngành, chất lượng lợi nhuận, năng lực quản trị và triển vọng phát triển của doanh nghiệp.

Với GELEX, những con số cho thấy một chặng đường nhiều nỗ lực. Giai đoạn 2021–2025, doanh thu thuần hợp nhất tăng bình quân 8,4% mỗi năm, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 22,5% mỗi năm. Riêng năm 2025, Tập đoàn đạt 39.513 tỷ đồng doanh thu thuần và 4.621 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Đà tăng trưởng tiếp tục trong sáu tháng đầu năm 2026. GELEX ghi nhận 25.202 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 39,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 2.611 tỷ đồng, tăng 19,2%.

Phía sau kết quả chung là công việc hằng ngày của nhiều đội ngũ: giữ chất lượng sản phẩm, đáp ứng cam kết với khách hàng, cải tiến cách làm và phối hợp để giải quyết những việc khó. Mỗi đóng góp tại từng đơn vị đều là một phần của năng lực GELEX hôm nay.

Việc tiếp tục có mặt trong Top 50 là niềm vui chung, đồng thời là động lực để GELEX nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng nguồn lực hiệu quả và hiện thực hóa mục tiêu trở thành tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.