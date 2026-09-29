Đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lên tới 1,5 tỷ đồng với cá nhân

ANTD.VN - Một số đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc thêm quy định tăng mức xử phạt tối đa về vi phạm hành chính lên 1,5 lần hiện nay, tức tăng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức…

ĐBQH Mai Thị Phương Hoa phát biểu (Ảnh: Quốc hội)

Sáng 29-9, hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách đã cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc dự thảo luật này quy định nâng mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Mai Thị Phương Hoa cho biết, dự thảo Luật quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính là 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Như vậy, mức xử phạt tối đa tăng lên 1,5 lần so với luật hiện hành. Mức xử phạt tối đa của dự thảo Luật này cũng tăng cao hơn so với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Theo đại biểu Phương Hoa, việc tăng mức tiền xử phạt như vậy là khá cao so với khả năng tài chính và khả năng chi trả của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Trong khi đó, dự án Luật còn một loạt các quy định các biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện nước, Internet, tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chây ì không chấp hành quyết định xử phạt; các biện pháp khắc phục hậu quả như khôi phục tình trạng ban đầu, buộc phá dỡ công trình và các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động...

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa cho rằng, cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt về mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tiền tối đa để vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Chung mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (đoàn thành phố Huế) cho rằng, việc nâng mức phạt có thể cần thiết đối với những lĩnh vực mà lợi ích thu được từ hành vi vi phạm lớn hoặc hậu quả xã hội nghiêm trọng. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa mức trần của khung phạt và mức phạt cụ thể trong từng vụ việc...