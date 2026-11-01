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Thời sự Chính trị

Đề nghị báo cáo gấp tiền lương, thu nhập của viên chức

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Phạm Phương

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, địa phương gửi số liệu tiền lương, thu nhập viên chức trước 2/11, trong bối cảnh chế độ cho viên chức cấp xã được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị báo cáo số liệu tiền lương, thu nhập đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Do thời gian triển khai gấp, Bộ Nội vụ đề nghị có báo cáo gửi trước ngày 2/11 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền.

Phạm vi báo cáo là viên chức thuộc quản lý của các bộ, địa phương, bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

Số liệu tổng hợp gồm có số lượng viên chức và tổng tiền lương, thu nhập, trong đó có lương cơ bản, phụ cấp, thu nhập tăng thêm và các khoản thu nhập đặc thù khác.

Theo Bộ Nội vụ, việc thu thập số liệu nhằm phục vụ sơ kết các Nghị quyết 27, 28 liên quan đến chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

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