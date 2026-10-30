Đề xuất Bộ trưởng Bộ Nội vụ được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng tiền lương

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Một phiên họp của Hội đồng tiền lương quốc gia

Theo cơ quan soạn thảo, nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên cơ bản kế thừa quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP và Quyết định số 992/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm danh sách cụ thể giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia đang do Thủ tướng Chính phủ, nay phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Đề xuất này nhằm tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện mỗi khi có sự thay đổi người của các cơ quan tham gia làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia.

Bên cạnh đó, việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia bao gồm các thành viên là đại diện của Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương và chuyên gia độc lập.

Hội đồng có Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận thường trực giúp việc hội đồng; đồng thời các thành viên hội đồng, thành viên Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận thường trực giúp việc hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Dự thảo quy định hội đồng thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về mức lương tối thiểu (gồm: mức lương tối thiểu vùng theo tháng; bổ sung mức lương tối thiểu vùng theo giờ) và chính sách tiền lương đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Về nhiệm vụ, hội đồng thực hiện các nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và xây dựng các báo cáo nghiên cứu về các yếu tố xác định mức lương tối thiểu theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đồng thời, hội đồng cũng thực hiện xây dựng phương án mức lương tối thiểu theo tháng, mức lương tối thiểu theo giờ và phân vùng địa bàn áp dụng; tổ chức thương lượng trên cơ sở đó khuyến nghị với Chính phủ việc điều chỉnh mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ.

Cùng với đó là nhiệm vụ tư vấn, khuyến nghị về chính sách tiền lương áp dụng chung đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Hội đồng có 17 người, trong đó giữ nguyên cơ cấu hiện nay. Đó là đại diện Bộ Nội vụ (5 thành viên), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (5 thành viên), tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương (5 thành viên) và 2 thành viên là chuyên gia độc lập.

Về cơ cấu tổ chức, hội đồng vẫn giữ như hiện nay gồm chủ tịch, 3 phó chủ tịch và các thành viên khác; trong đó chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ điều hành hoạt động chung của hội đồng; các phó chủ tịch (1 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 1 Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 1 Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) có nhiệm vụ điều hành các hoạt động nội bộ của các bên.

Về thẩm quyền bổ nhiệm, phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên khác của hội đồng trên cơ sở đề nghị của các cơ quan.

Hội đồng có bộ phận kỹ thuật gồm một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực lao động, tiền lương của các cơ quan, tổ chức có đại diện tham gia hội đồng và nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quản lý của Bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học do chủ tịch hội đồng lựa chọn, bổ nhiệm để giúp hội đồng xây dựng các báo cáo kỹ thuật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hội đồng.