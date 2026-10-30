Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp mới cho viên chức đơn vị sự nghiệp cấp xã

ANTD.VN - Trả lời về sự bất cập giữa chế độ tiền lương, phụ cấp của viên chức đơn vị sự nghiệp công lập với công chức cấp xã, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Bộ đang khẩn trương nghiên cứu để đề xuất...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại Quốc hội, chiều 30-10

Cuối phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 30-10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề mà các ĐBQH nêu liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, nhất là nội dung về cơ chế, chính sách tiền lương cho viên chức.

Đang xây dựng đề án tổng thể về tiền lương

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, thực hiện Kết luận số 206 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành các nghị định điều chỉnh tiền lương và chế độ liên quan. Trong đó, Nghị định 161 điều chỉnh lương cơ sở, Nghị định 162 điều chỉnh lương hưu và Nghị định 381 điều chỉnh phụ cấp công vụ đối với công chức cấp xã.

Tổng số người được thụ hưởng các chính sách trên là hơn 5,8 triệu, chưa kể lực lượng vũ trang. Tổng nguồn lực được bố trí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2026 khoảng 48.500 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 2,2 triệu cán bộ, công chức, viên chức được hưởng việc điều chỉnh mức lương cơ sở, chưa kể lực lượng vũ trang. Khi mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng mỗi tháng, nhu cầu kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm khoảng 35.000 tỷ đồng.

Đối với chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2027, có gần 3,5 triệu người được hưởng, tổng kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm ước khoảng 10.773 tỉ đồng.

Riêng việc tăng phụ cấp công vụ đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55% có khoảng 163.000 người được thụ hưởng. Kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm khoảng 2.800 tỷ đồng...

Về lộ trình cải cách tiền lương, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, điều chỉnh, xây dựng đề án tổng thể về tiền lương.

Một cơ sở quan trọng để triển khai là Kết luận 107 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện xây dựng vị trí việc làm ở các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phân tích, đây là cơ sở rất quan trọng để chúng ta tính toán lại vị trí việc làm, số người làm việc. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031 và tham mưu cho Trung ương quyết định về chính sách tiền lương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trả lời ý kiến các ĐBQH

Sẽ sớm khắc phục bất cập về tiền lương, phụ cấp của viên chức

Trả lời ý kiến đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) về tiền lương đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

“Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ báo cáo với Chính phủ để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất để có điều chỉnh. Trong đó sẽ tập trung khắc phục bất cập hiện nay về tiền lương, phụ cấp giữa viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã với công chức cấp xã” - Bộ trưởng thông tin.

Như ANTĐ đã đưa tin, phát biểu thảo luận tại Quốc hội chiều 30-10, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) cho biết, chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã được điều chỉnh tăng từ 25% lên 55%, áp dụng từ 1-7-2026 cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương; tuy nhiên viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã hiện chưa thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ này.