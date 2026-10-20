Đẩy nhanh tiến độ đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô

ANTD.VN - Dự án tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn TP Bắc Ninh, đang được triển khai đồng bộ các phần việc từ giải phóng mặt bằng đến thi công. Với quy mô lớn, tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, dự án được kỳ vọng tạo trục giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Phối cảnh tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực

Theo báo cáo tuần từ ngày 9 đến 15/10/2026 của Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp TP Bắc Ninh số 2 (Ban), tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có chiều dài 27,766km, điểm đầu tại nút giao phía Đông đường kết nối vào sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh và điểm cuối tại phường Trí Quả, kết nối với địa phận TP Hà Nội.

Dự án được thiết kế theo quy mô cao tốc 10 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 120km/h, mặt cắt ngang tổng thể rộng 120m. Hai bên tuyến chính bố trí đường song hành, kết hợp hệ thống nút giao khác mức, cầu vượt, hầm chui dân sinh và các công trình phục vụ khai thác. Quy mô này nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, đồng thời tạo điều kiện phát triển đô thị, công nghiệp và logistics dọc tuyến.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp TP Bắc Ninh số 2 và các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa khu vực bàn giao mặt bằng đoạn đi qua xã Lâm Thao, TP Bắc Ninh

Để triển khai, dự án được chia thành các nhóm đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư công. Trong đó, đoạn từ Km9+000 đến Km27+766 được thực hiện theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất, với tổng mức đầu tư hơn 25.087 tỷ đồng. Đoạn từ Km0+000 đến Km9+000 dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 21.000 tỷ đồng. Riêng các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đoạn Km9+000 đến Km27+766 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.000 tỷ đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng đang được các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tập trung thực hiện. Đối với đoạn Km9+000 đến Km27+766, đến thời điểm báo cáo, phương án thu hồi đất đã được phê duyệt với tổng diện tích 402,4/406ha, đạt khoảng 99% diện tích cần thu hồi. Giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã chi trả tại các địa phương đạt 3.767 tỷ đồng; diện tích bàn giao cho nhà đầu tư đạt 379ha, trong khi diện tích đã được phê duyệt giao đất là 372ha.

Ban tiếp tục phối hợp với các phường xem xét phương án bồi thường tài sản tại khu công nghiệp Thuận Thành III, đồng thời rà soát phương án thu hồi phần diện tích đất còn lại. Các địa phương cũng được phối hợp vận động người dân tháo dỡ, di dời tài sản để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Tập trung thi công, bảo đảm nguồn vật liệu

Cùng với giải phóng mặt bằng, công tác thi công đoạn tuyến theo hình thức PPP đang được triển khai tại nhiều vị trí. Theo Ban, các nhà thầu đã tổ chức 13 mũi thi công chính, tập trung vào xử lý nền đất yếu, đắp nền đường, thi công cọc xi măng đất và xây dựng các hạng mục cầu.

Công trường tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội được triển khai khẩn trương

Lũy kế đến ngày 15/10/2026, khối lượng đào bóc hữu cơ, đào thay đất đạt 121.486 m3 trên tổng số 916.809 m3, tương đương 13,2%. Khối lượng đắp trả cát đạt 66.303 m3, bằng 3,28% kế hoạch; thi công cọc xi măng đất đạt 6.679m trên tổng số 4,79 triệum, tương đương 0,14%. Phần cầu đã thi công 95/3.232 cọc khoan nhồi, đạt 2,94%.

Giá trị thực hiện các gói thầu đạt khoảng 98 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 19.194 tỷ đồng, tương đương 0,5%. Trên công trường, các nhà thầu đã huy động 85 thiết bị thi công chính và 179 nhân sự; lực lượng tư vấn giám sát, tư vấn thí nghiệm cũng được bố trí để phục vụ triển khai dự án.

Đối với đoạn Km0+000 đến Km9+000, dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện các thủ tục lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thỏa thuận phương án dịch chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật. Về giải phóng mặt bằng, phương án thu hồi đất tại các xã Trung Kênh, Lương Tài và Gia Bình đã được phê duyệt với diện tích 62,23ha. Số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả tại xã Trung Kênh đạt 342 tỷ đồng.

Diện tích đất thuộc khu dân cư xã Gia Bình đã được bàn giao cho nhà đầu tư thi công hạ tầng

Một trong những vấn đề đáng chú ý là nhu cầu vật liệu xây dựng rất lớn. Riêng đoạn tuyến PPP cần khoảng 2,476 triệu m3 cát xử lý nền đất yếu, 13,633 triệu m3 đất đắp nền đường, 2,154 triệu m3 cấp phối đá dăm và đá bê tông, 1,181 triệu m3 đá các loại cùng 464.000 m3 cát phục vụ sản xuất bê tông. Việc bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và giá cả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai.

Cũng theo Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp TP Bắc Ninh số 2, các khó khăn về mặt bằng cơ bản đã được thành phố chỉ đạo giải quyết; đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương xử lý những phần tài sản còn lại để bàn giao cho nhà thầu. Đồng thời, Ban kiến nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ có giải pháp bình ổn giá vật tư, vật liệu, hạn chế tình trạng đầu cơ gây khan hiếm và tăng giá; Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu quy hoạch các mỏ đất, cát, đá có trữ lượng lớn, nguồn cung ổn định phục vụ các công trình trọng điểm.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và chủ động nguồn vật liệu được xem là những nhiệm vụ quan trọng để dự án triển khai đúng kế hoạch, từng bước hình thành trục giao thông kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.