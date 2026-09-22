Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

ANTD.VN - Ngày 22/9/2026, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân (24/9/1945 - 24/9/2026), Đoàn công tác Công an TP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Thành phố làm Trưởng đoàn đã đến chúc mừng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu (Bộ Công an).

Cùng đi có đại diện chỉ huy Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu (Công an TP Hà Nội). Tiếp đoàn về phía Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu có Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Cục trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cơ yếu CAND. Suốt chiều dài lịch sử, lực lượng Cơ yếu CAND luôn khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng: bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tuyệt đối an toàn, bí mật, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy Công an các cấp trong mọi tình huống. Những cống hiến thầm lặng đó đã góp phần to lớn vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng Cơ yếu CAND tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chủ động phục vụ công cuộc chuyển đổi số, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP cùng chỉ huy Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu tặng hoa chúc mừng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân

Tặng hoa và phát biểu chúc mừng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu. Đồng chí Phó Giám đốc đã chia sẻ về một số nhiệm vụ trọng tâm Công an TP Hà Nội đang triển khai, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng bảo mật thông tin và hiện đại hóa hệ thống điều hành văn bản.

Để phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky mong muốn Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lực lượng Cơ yếu Công an Thủ đô trong việc tham mưu, trang cấp các thiết bị bảo mật hiện đại; bảo đảm đường truyền thông tin liên lạc luôn thông suốt, an toàn. Đồng thời, hỗ trợ mở các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác cơ yếu của Công an Thành phố.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Công an TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu đã thông tin nhanh về việc thực hiện Nghị định số 10/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2025/NĐ-CP của Chính phủ). Theo đó, ngày 15/9/2026 vừa qua, Bộ Công an đã hợp nhất Cục Công nghệ thông tin với Cục Viễn thông và Cơ yếu thành Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu. Việc hợp nhất nhằm tạo ra một tổ chức tinh gọn, vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tập trung nguồn lực để triển khai nhanh chóng, hoàn thành sớm các mục tiêu về viễn thông, cơ yếu, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn lực lượng CAND.

Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu CATP tặng hoa chúc mừng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu Công an nhân dân

Đánh giá cao những kết quả, thành tích của lực lượng Cơ yếu Công an TP Hà Nội đã đạt được thời gian qua, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện hỗ trợ Công an TP Hà Nội nói chung, Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu nói riêng, góp phần xây dựng lực lượng Cơ yếu Công an Thủ đô ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.