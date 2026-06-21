Mỹ sẽ rã xác tuần dương hạm hạt nhân khổng lồ đầu tiên trên thế giới

ANTD.VN - Hải quân Mỹ thông báo tìm kiếm nhà thầu để tháo dỡ tàu tuần dương USS Long Beach, hơn 30 năm sau khi loại biên chiến hạm này.

Hải quân Mỹ ngày 17/6 ra thông báo tìm kiếm công ty đủ khả năng vận chuyển, tháo dỡ, loại bỏ khí tài và tiêu hủy tuần dương hạm USS Long Beach, trong đó có hai lò phản ứng hạt nhân đã được rút nhiên liệu. Đây là quá trình cực kỳ phức tạp và kéo dài.

USS Long Beach là tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới, có lượng giãn nước lên tới 15.540 tấn, chiều dài 220 m.

Tuần dương hạm USS Long Beach

Tàu được đóng năm 1959 và hạ thủy cùng năm, đưa vào biên chế năm 1961. Sau đó ngừng hoạt động năm 1994, bị loại biên năm 1995 và neo đậu tại Xưởng đóng tàu Hải quân Puget Sound ở Bremerton, Washington từ đó đến nay.

Theo chuyên trang quân sự War Zone, xử lý tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân là quá trình phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với tàu chiến thông thường do lo ngại về vấn đề phóng xạ, kể cả khi lò phản ứng đã được rút nhiên liệu từ lâu.

Quyết định rã xác chiến hạm USS Long Beach được đưa ra sau khi hải quân Mỹ hồi tháng 4 xác định rằng chiến hạm này không đủ điều kiện để đưa vào Sổ bộ Địa danh Lịch sử Quốc gia (NRHP), danh sách chính thức của chính phủ nước này về các khu vực, địa danh, tòa nhà, công trình xây dựng và hiện vật đáng bảo tồn.

Chiến hạm đã được đấu giá bán phế liệu vào năm 2012. Hãng thông tấn Reuters khi đó cho biết USS Long Beach có 10.000 tấn thép, hơn 480 km dây cáp và 450 tấn nhôm.