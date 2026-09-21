Công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga

ANTD.VN - Quá trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày tại Nga - nhằm chọn ra thành viên Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) mới cũng như hàng nghìn đại diện cấp vùng và địa phương - đã kết thúc.

Cử tri Nga đi bỏ phiếu hôm 18-9. Nguồn: RT

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga đạt mức 56,66%. Với hơn một nửa số phiếu đã được kiểm, đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu áp đảo với gần 58% số phiếu bầu.

Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) đứng thứ hai với gần 14% số phiếu bầu, theo sau là đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) với gần 9% và đảng Những người mới với gần 8%. Đảng Nước Nga Công bằng - Những người yêu nước - Vì Sự thật hiện đang ở mức ngay trên ngưỡng 5% cần thiết để giành ghế tại Duma Quốc gia.

Trước đó, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa vào ngày 18-9 theo 11 múi giờ ở Nga, bắt đầu từ vùng Viễn Đông và lan dần về phía Tây; quá trình bỏ phiếu ​​kết thúc lúc 20h (giờ địa phương) ngày 20-9 tại hầu hết các khu vực. Nga có hơn 111 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, cùng với 1,8 triệu cử tri khác đã đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài.

Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử dự kiến ​​sẽ chưa thể công bố trước thứ Sáu tuần này. Bà cũng nói rằng cơ sở hạ tầng bầu cử kỹ thuật số của Nga đã phải hứng chịu hơn 3.000 đợt tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) trong thời gian diễn ra bỏ phiếu.