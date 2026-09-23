Công an phường làm video cảnh báo thủ đoạn móc túi dịp Trung thu

ANTD.VN - Đêm hội Trung thu luôn tiềm ẩn nguy cơ tội phạm trà trộn, trục lợi. Thay vì những bản thông báo dán trên bảng tin hay đọc qua loa phát thanh, lực lượng Công an cơ sở tại Hà Nội dung video tái hiện chân thực thủ đoạn trộm cắp để người dân tự dặn mình phải giữ chặt tài sản.

Công an phường Tùng Thiện làm video cảnh báo móc túi dịp Trung thu

Người phụ nữ chăm chú bấm điện thoại trong lúc chờ thợ sửa xe máy. Chiếc ví căng phồng nằm chênh vênh trên miệng túi xách đặt hớ hênh dưới đất. Phía sau lưng chị, hai gã đàn ông lượn lờ, ánh mắt đảo liên tục. Kẻ đứng che chắn, tên thò tay rút gọn chiếc ví rồi tẩu thoát.

​Chỉ mất vài giây để tài sản "bốc hơi". Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức bất cứ ai từng dạo phố, đi chợ hay tham gia lễ hội đều có thể giật mình nhìn thấy chính sự bất cẩn của mình trong đó.

​Đó không phải là hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của một vụ án mạng, mà là một kịch bản diễn tập được dàn dựng công phu, sắc nét do Công an phường Tùng Thiện (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) thực hiện. Một thước phim ngắn chưa đầy 4 phút nhưng phơi bày trọn vẹn đường đi nước bước của những kẻ hành nghề "hai ngón", đồng thời khắc họa nhịp độ phá án chớp nhoáng của lực lượng chức năng.

​Sự thay đổi trong tư duy truyền thông nghiệp vụ thể hiện rõ ở cách chọn khung hình. Không có những đoạn văn bản dài lê thê. Tổ công tác mặc thường phục, ập đến khống chế các đối tượng nghi vấn ngay trên vỉa hè. Tiếng còng số 8 lách cách, ánh mắt sắc lạnh của người lính hình sự đối lập hoàn toàn với vẻ lấm lét của kẻ gian. Đỉnh điểm của đoạn video là lúc Trung úy Nguyễn Viết Thành bước ra, nhìn thẳng vào ống kính, dõng dạc chỉ tên những "điểm mù" mà người dân hay mắc phải.

​Chọn thời điểm sát Rằm tháng Tám để tung ra đoạn video cảnh báo, lực lượng Công an cơ sở đang đánh trúng "điểm rơi" tâm lý của cộng đồng. Đêm hội Trung thu là lúc các tuyến phố trung tâm, khu vui chơi, sân khấu ngoài trời chật kín người. Biển người chen lấn luôn là tấm bình phong hoàn hảo cho tội phạm hoạt động. Chúng chỉ chờ một phút lơ là, một cú va chạm giả vờ để ra tay.

​Lời giải bài toán giữ bình yên không chỉ nằm ở những chốt chặn hay các ca tuần tra xuyên đêm, mà phải bắt đầu từ chính ý thức tự phòng vệ của mỗi cá nhân. Cầm trên tay nhiều tiền mặt nơi đông người, nhét điện thoại ở túi quần sau, hay để trẻ em tự do chạy nhảy ngoài tầm mắt – tất cả đều là mồi ngon cho những rủi ro chực chờ.

​Khi phát hiện mất đồ, phản xạ đầu tiên của nhiều người là tri hô, xô xát, truy đuổi kẻ gian. Nhưng những thước phim cảnh báo đã chỉ ra nguyên tắc sinh tồn cơ bản: Giữ bình tĩnh, không manh động để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Việc cần làm ngay là định hình đặc điểm đối tượng và báo cáo nhanh nhất cho chốt Công an, bảo vệ hoặc Ban tổ chức sự kiện gần đó.

​Giữ chặt tài sản cũng chính là giữ lại niềm vui trọn vẹn cho đêm hội. Và những nỗ lực thầm lặng, trực quan từ cơ sở đang làm rất tốt nhiệm vụ kéo người dân về phía chủ động phòng ngừa, trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra.