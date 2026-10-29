Công an Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi Data for Life (Mùa 4)

Dự cuộc họp có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố; đại diện các phòng chức năng CATP và đại diện Công ty Cổ phần an ninh Quốc gia (NST).

Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc thi quốc tế Sáng kiến dữ liệu “Data for Life” (Mùa 4) năm 2026 có chủ đề “Build Together” (Cùng kiến tạo) gồm 04 vòng thi do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội – Bộ Công an triển khai tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu để giải quyết những vấn đề thực tiễn, phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Đề án 06.

Đại tá, PGS, TS Hoàng Trọng Lực, Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Đại tá, PGS, TS Hoàng Trọng Lực, Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu đã trình bày báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi “Data for Life” mùa 4 của đội thi CATP. Theo đó, CATP đã chủ trì thành lập đội thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chuẩn bị hồ sơ dự thi, nội dung thuyết minh giải pháp, video giới thiệu; nghiên cứu thể lệ, xây dựng nội dung thuyết trình và tổ chức tập luyện, sẵn sàng tham gia các vòng thi.

Đội thi mang tên Hanoi Smart Police, gồm các thành viên đến từ CATP Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ và Công ty Cổ phần An ninh Quốc gia (NST). Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP, làm Đội trưởng; đồng chí Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Đại tá Hoàng Trọng Lực, Phó Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu làm Đội phó. Giải pháp dự thi của đội là ứng dụng Hanoi Smart Police.

Ngày 14/10/2026, Ban Tổ chức cuộc thi đã xác nhận đội thi CATP Hà Nội là một trong 60 đội được lựa chọn tham gia Vòng 2. Đối với Vòng 2, ngày 23/10/2026, đội thi đã tham gia buổi gặp gỡ cố vấn (mentor) tại Đại học Bách khoa Hà Nội, trình bày giải pháp trước 4 chuyên gia và trao đổi, tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Theo đánh giá, phần trình bày của đội thi nhận được những phản hồi tích cực từ các chuyên gia.

Đại diện các đơn vị thảo luận

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện giải pháp dự thi và chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia những vòng thi tiếp theo, các đơn vị đã tập trung thảo luận, trao đổi. Các ý kiến tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, rà soát những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh; đồng thời đề xuất phương án tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia cố vấn, hoàn thiện sản phẩm theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và tiêu chí của cuộc thi.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP yêu cầu các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thiện giải pháp Hanoi Smart Police.

Các đơn vị rà soát, kiện toàn thành phần đội thi, ưu tiên lựa chọn cán bộ có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng thuyết trình, phản biện và trình độ tiếng Anh tốt, đáp ứng yêu cầu trao đổi, trình bày, giới thiệu giải pháp trong môi trường quốc tế; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy năng lực, thế mạnh của từng thành viên. Đội thi cần khẩn trương hoàn thiện sản phẩm, kịch bản thuyết trình, video giới thiệu và phương án trình diễn, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các chuyên gia cố vấn, làm nổi bật tính sáng tạo, hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tiễn của giải pháp.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng yêu cầu các đơn vị chức năng chủ động phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu giải pháp Hanoi Smart Police và các sản phẩm dự thi của CATP trước, trong và sau mỗi vòng thi; triển khai các hoạt động hỗ trợ bình chọn theo đúng thể lệ của Ban Tổ chức. Qua đó, góp phần lan tỏa những kết quả nổi bật trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khẳng định tinh thần chủ động, tiên phong của Công an Thủ đô trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.