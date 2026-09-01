Cố vấn chính sách hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc từ chức vì tranh cãi đầu tư

ANTD.VN - Cố vấn chính sách hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, ông Kim Yong-beom, đã từ chức sau khi vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến việc triển khai các sản phẩm đầu tư có mức độ rủi ro cao gắn với cổ phiếu của những tập đoàn sản xuất chip hàng đầu nước này.

Ông Kim Yong-beom từ chức giữa lúc bị chỉ trích về chính sách kinh tế

Ngày 1-9, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận ông Kim Yong-beom đã nộp đơn từ chức một ngày trước đó và được Tổng thống Lee Jae Myung chấp thuận.

Sự việc diễn ra ngay sau khi chính phủ Hàn Quốc công bố đợt cải tổ nội các quy mô lớn, thay thế Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Quốc phòng, trong nỗ lực củng cố tỷ lệ tín nhiệm đang suy giảm.

Tranh cãi bùng phát từ cuối tháng 5-2026 khi Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc đưa vào giao dịch các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đòn bẩy theo dõi riêng lẻ cổ phiếu của Samsung Electronics và SK Hynix, hai doanh nghiệp đang hưởng lợi lớn từ làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Các sản phẩm này được triển khai dưới thời ông Kim Yong-beom phụ trách hoạch định chính sách kinh tế.

Với cơ chế khuếch đại mức tăng hoặc giảm giá cổ phiếu lên gấp đôi theo ngày, các quỹ ETF đòn bẩy nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư cá nhân nhưng đồng thời cũng bị chỉ trích vì làm gia tăng mức độ đầu cơ và biến động trên thị trường.

Man hình hiển thị Chỉ số Chứng khoán Tổng hợp Hàn Quốc, giá cổ phiếu của SK Hynix và Samsung Electronics Co. tại phòng giao dịch ngoại hối của trụ sở Ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc

Một số chuyên gia tài chính cho rằng đợt giảm mạnh của cổ phiếu SK Hynix trong tháng 7 vừa qua có thể xuất phát một phần từ làn sóng bán tháo liên quan đến các sản phẩm ETF nói trên, thay vì các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp.

Các đảng đối lập cũng công khai chỉ trích chính phủ và Văn phòng Tổng thống vì đã cho phép triển khai những sản phẩm đầu tư bị đánh giá là quá rủi ro.

Trước áp lực dư luận, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã bày tỏ đáng tiếc về quyết định cấp phép và áp dụng các biện pháp siết chặt điều kiện đầu tư. Theo đó, chỉ những nhà đầu tư có số tiền ký quỹ tối thiểu 30 triệu won (khoảng 22.000 USD) mới được tham gia mua trực tiếp các sản phẩm này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung giảm xuống dưới 40% lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6-2025.

Các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy mức tín nhiệm của ông còn 38,9%, nguyên nhân chủ yếu đến từ những biến động trên thị trường tài chính và các tranh cãi liên quan đến chính sách bất động sản.

Trước đó, ông Kim Yong-beom từng gây tranh cãi khi đề xuất sử dụng phần nguồn thu gia tăng từ sự bùng nổ của ngành AI để hỗ trợ thanh niên và các doanh nghiệp khởi nghiệp theo mô hình mà ông gọi là “cổ tức công dân”.

Ý tưởng này vấp phải phản đối từ nhiều chuyên gia kinh tế, những người cho rằng không nên sử dụng nguồn thu có tính chu kỳ để tài trợ cho các khoản chi tiêu thường xuyên của chính phủ.