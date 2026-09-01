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Cụ ông 90 tuổi giành chiến thắng tại cuộc thi thể hình, tiếp tục hướng tới các kỷ lục thế giới

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Cụ ông 90 tuổi đã giành chiến thắng trong một cuộc thi thể hình lớn tại Nhật Bản ở hạng mục dành cho người từ 85 tuổi trở lên.

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Cụ Kanazawa Toshisuke. Ảnh: NHK

Sự kiện thường niên dành cho các vận động viên thể hình kỳ cựu đã được tổ chức tại thành phố Hiroshima trong năm nay.

Khoảng 200 vận động viên trong độ tuổi từ 41 đến 90 đã tranh tài ở 13 hạng mục. Trong số đó có cụ Kanazawa Toshisuke, người vừa bước sang tuổi 90 chỉ một ngày trước cuộc thi. Cụ thi đấu ở hạng mục dành cho người từ 85 tuổi trở lên cùng với 6 đối thủ.

Trong vòng sơ khảo, các vận động viên thể hình kỳ cựu cùng bước lên sân khấu để thực hiện bài trình diễn giống nhau. Ở vòng chung kết, mỗi thí sinh có 1 phút để thực hiện phần trình diễn tạo dáng tự do.

Cụ Kanazawa đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Sau khi được công bố là người chiến thắng, cụ Kanazawa tươi cười cho biết rất vui và sẽ tiếp tục hướng tới các kỷ lục thế giới.

Theo NHK

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Từ khóa:

#vận động viên thể hình

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