Lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc: Số người chết vượt 1.000 người

ANTD.VN - Tính đến sáng 1-9, số trường hợp tử vong do trận lũ quét thảm khốc tại biên giới Nepal-Trung Quốc đã vượt quá 1.000 người.

Thi thể các nạn nhân sắp được chuyển xuống hố chôn tập thể ở Chitwan, Nepal. Ảnh: Reuters

Cơ quan quản lý thảm họa của Nepal cho biết 987 người đã thiệt mạng và 3.916 người mất tích, trong đó có 583 người nước ngoài. Nhà chức trách Trung Quốc hôm 31-8 thông báo đã có 16 người chết và 546 người vẫn mất tích.

72 giờ đầu tiên sau một thảm họa được coi là rất quan trọng đối với hoạt động cứu hộ và hy vọng tìm thấy những người mất tích còn sống đang ngày càng phai dần. Tuy nhiên, các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục, nhưng gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, mực nước lũ liên tục dâng cao và thời tiết khắc nghiệt.

Hoạt động cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, mực nước lũ liên tục dâng cao và thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Quân đội Nepal/AP

Trận lũ quét tàn khốc xảy ra vào thứ tư tuần trước đã xóa sổ các làng mạc, phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu như nhà máy điện, đường sá và cầu cống.

Phần lớn nỗ lực cứu hộ hiện đang tập trung vào việc tìm kiếm khoảng 900 công nhân thủy điện mất tích, trong đó hàng trăm người được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm và khu vực ngầm của 12 dự án thủy điện ở Nepal.

“Một lượng lớn mảnh vỡ đã bị vùi lấp và điều đó đang gây ra thách thức lớn cho chúng tôi trong việc mở các đường hầm”, Người phát ngôn quân đội Nepal, Raja Ram Basnet, nói với hãng tin Reuters hôm 31-8.

Khoảng 250 người đã được cứu sống từ dự án thủy điện Thượng Trishuli vào cuối tuần qua. Các kỹ sư quân đội đã bắt đầu hoạt động nổ mìn tại hiện trường để cứu thêm 42 công nhân bị mất liên lạc. Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt trong mạng lưới đường hầm bùn lầy rộng lớn tại các địa điểm thủy điện dọc sông Trishuli, chảy qua miền Trung Nepal.