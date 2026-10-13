Chủ động tham mưu, quyết liệt lập lại trật tự đô thị

ANTD.VN - Với sự chủ động tham mưu của Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng và nhân dân, tình trạng treo, dán quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn từng bước được giải quyết, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Với sự chủ động tham mưu của Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội, cùng sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng và nhân dân, tình trạng treo, dán quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn từng bước được giải quyết, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp

Chủ động tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp

Tình trạng treo, dán quảng cáo, rao vặt trên cây xanh, tủ điện, cột điện và các công trình công cộng không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Để giải quyết tình trạng này, Công an xã Thiên Lộc đã chủ động tham mưu UBND xã chỉ đạo triển khai đợt tổng ra quân, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, quyết tâm xử lý vi phạm từ cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét trên từng tuyến đường, ngõ xóm.

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về khắc phục các điểm nghẽn về trật tự đô thị và Công văn số 7734/BCĐ-CAHN ngày 28/9/2026 của Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn thành phố Hà Nội, Công an xã Thiên Lộc đã chủ động rà soát tình hình, tham mưu UBND xã chỉ đạo tổ chức tổng ra quân vệ sinh, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Ngày 1/10/2026, Công an xã tham mưu ban hành Công văn số 578/CV-CATL, đề xuất chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể, huy động các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân cùng tham gia. Cách làm này thể hiện tinh thần chủ động của lực lượng Công an trong công tác tham mưu, đồng thời xác định rõ trách nhiệm phối hợp của từng lực lượng, từng địa bàn, hướng tới giải quyết vi phạm một cách đồng bộ, không làm theo phong trào hay chỉ dừng lại ở những đợt ra quân đơn lẻ.

Các lực lượng tập trung rà soát toàn bộ tuyến đường, khu vực chợ, trường học, địa bàn công cộng, hệ thống cây xanh, tủ, trụ, cột điện để xác định vị trí có quảng cáo, rao vặt trái quy định bóc gỡ, xóa bỏ

Theo đó, các lực lượng tập trung rà soát toàn bộ tuyến đường, khu vực chợ, trường học, địa bàn công cộng, hệ thống cây xanh, tủ, trụ, cột điện để xác định vị trí có quảng cáo, rao vặt trái quy định, nhất là những điểm thường xuyên tái vi phạm. Trên cơ sở đó, việc bóc xóa, tháo dỡ được tổ chức theo từng tuyến, từng khu vực, bảo đảm đồng loạt, dứt điểm; các bề mặt sau xử lý được vệ sinh, hoàn trả, hạn chế tình trạng nhếch nhác kéo dài.

Công an xã cũng tham mưu phối hợp, tạo điều kiện cho Công ty Điện lực Thanh Trì trong quá trình sơn sửa, tháo dỡ các trụ, bốt điện cũ, hỏng, bó gọn dây điện, bảo đảm an ninh, an toàn và tiến độ thực hiện. Đối với những vị trí bị dán, sơn, vẽ quảng cáo gây mất mỹ quan, các lực lượng chủ động cạo, rửa, sơn sửa, chỉnh trang đồng bộ, hướng tới khôi phục diện mạo sạch đẹp cho các công trình công cộng.

Song song với xử lý trực tiếp, công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh và các cơ sở trên địa bàn được đẩy mạnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc chấp hành quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng; không treo, dán, viết, vẽ quảng cáo trái phép trên cây xanh, cột điện, tủ điện và các công trình công cộng. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan, môi trường sống.

Đồng loạt ra quân, kiên trì ngăn vi phạm tái diễn

Theo Trung tá Vũ Hữu Huỳnh, Phó trưởng Công an xã Thiên Lộc, trong những ngày qua, Công an xã Thiên Lộc phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc UBND xã và nhân dân các thôn, khu dân cư đồng loạt ra quân bóc xóa, tháo dỡ quảng cáo, rao vặt trái quy định. Phạm vi triển khai trải rộng trên 7 tuyến đường chính, 15 ngõ, xóm và khu đô thị Thiên Lộc.

Qua tuyên truyền và xử lý đã từng bước nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan, môi trường sống

Đợt ra quân đã huy động 15 lượt cán bộ Công an xã, 70 cán bộ an ninh, trật tự ở cơ sở, 40 cán bộ, nhân viên các phòng, ban thuộc UBND xã cùng hơn 300 người dân tham gia. Sự phối hợp đông đảo, đồng bộ giữa lực lượng Công an, chính quyền và nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xử lý những vi phạm tưởng chừng nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo đô thị và chất lượng môi trường sống.

Kết quả, các lực lượng đã bóc xóa, tháo gỡ hơn 300 tờ quảng cáo, rao vặt trên hệ thống cây xanh, tủ, trụ, cột điện và các công trình công cộng; đồng thời vận động tháo dỡ 5 biển quảng cáo treo tường gây mất mỹ quan đô thị. Những kết quả cụ thể này góp phần làm sạch các vị trí công cộng, trả lại cảnh quan thông thoáng, gọn gàng hơn cho đường phố, ngõ xóm trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, xử lý quảng cáo, rao vặt trái quy định không chỉ là câu chuyện bóc bỏ những tờ giấy, tháo dỡ những tấm biển đã xuất hiện trên đường phố. Điều quan trọng hơn là xác định, ngăn chặn hành vi vi phạm và hạn chế tình trạng tái diễn sau khi lực lượng chức năng rút đi. Bởi vậy, Công an xã Thiên Lộc tiếp tục phối hợp với UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp treo, dán bảng biển, biển hiệu, tờ rơi, quảng cáo, rao vặt không đúng quy định.

Từ sự chủ động trong tham mưu đến việc tổ chức lực lượng thực hiện quyết liệt, đồng bộ, Công an xã Thiên Lộc đang góp phần đưa nhiệm vụ bảo đảm trật tự đô thị đi vào thực chất, gắn xử lý vi phạm với nâng cao ý thức cộng đồng

Qua xác minh bước đầu, lực lượng chức năng chưa xác định được cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm để lập hồ sơ xử lý. Trước thực tế đó, Công an xã xác định tiếp tục tăng cường kiểm tra, xác minh, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Việc xác minh thông tin qua số điện thoại, tài khoản và hình ảnh quảng cáo cũng được đặt ra nhằm làm rõ chủ thể liên quan; trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, tín dụng đen hoặc hành vi vi phạm khác sẽ được xem xét, xử lý theo quy định.

Theo chỉ huy Công an xã Thiên Lộc, thời gian tới, Công an xã Thiên Lộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và nhân dân duy trì công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý; tổ chức ra quân 2 buổi/ngày nhằm giải quyết triệt để tình trạng treo, dán quảng cáo, rao vặt trái phép trên hệ thống cây xanh, tủ, trụ, cột điện và công trình công cộng.

Từ sự chủ động trong tham mưu đến việc tổ chức lực lượng thực hiện quyết liệt, đồng bộ, Công an xã Thiên Lộc đang góp phần đưa nhiệm vụ bảo đảm trật tự đô thị đi vào thực chất, gắn xử lý vi phạm với nâng cao ý thức cộng đồng. Mục tiêu không chỉ là làm sạch cảnh quan trước mắt mà còn xây dựng nếp sống văn minh, để mỗi người dân cùng có trách nhiệm gìn giữ đường phố, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn Hà Nội.