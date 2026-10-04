Lửa thật, mồ hôi thật: trăm người diễn tập chữa cháy, cứu người trong ngõ hẹp ngoại thành

ANTD.VN - Sáng 4/10, một tiếng kẻng báo động xé toạc không gian khu dân cư vùng ven Hà Nội. Khói cuộn lên mù mịt từ tầng 1 của một ngôi nhà đang kinh doanh. Tình huống giả định cực kỳ ngặt nghèo: Đám cháy nằm sâu trong con ngõ dài hơn 200 mét, xe cứu hỏa hoàn toàn bất lực án ngữ bên ngoài. Trách nhiệm sinh tử đổ dồn lên vai lực lượng "bốn tại chỗ" trong những phút vàng đầu tiên, trước khi lính chuyên nghiệp kịp kéo những cuộn vòi ròng xuyên qua vách ngõ chật hẹp.