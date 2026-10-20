Chính thức gắn biển, đưa Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 đi vào hoạt động

ANTD.VN - Sau 2 năm xây dựng, Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 đã chính thức khánh thành, gắn biển tên và bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 20-10, với công suất 300 giường bệnh nội trú và nhiều phòng mổ ngang tầm quốc tế…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2

Sáng 20-10, UBND TP Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), đồng thời ra mắt Khoa Quốc tế của Bệnh viện.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 (tại địa chỉ 103 Võ Chí Công) là một trong những công trình y tế trọng điểm của Thủ đô được triển khai đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2030. Đây là 1 trong 18 công trình tiêu biểu được thành phố lựa chọn để khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2026).

Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Bệnh viện được đầu tư hạ tầng vượt trội với công suất 300 giường bệnh nội trú, hệ thống 56 phòng khám chuyên khoa, 05 phòng mổ ngang tầm quốc tế, 01 phòng mổ Hybrid (tích hợp phòng mổ và can thiệp), 05 phòng can thiệp tim mạch và 03 phòng can thiệp mạch máu, cùng hệ thống trang bị hiện đại, đồng bộ…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi lễ

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định sự kiện gắn biển công trình Bệnh viện Tim cơ sở 2 là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị của toàn thành phố trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn về phát triển ngành Y tế Thủ đô cũng như thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Vũ Thu Hà ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố, Sở Y tế Hà Nội, chính quyền phường Xuân Đỉnh cùng các sở, ngành liên quan để công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ mỹ thuật.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đề nghị Bệnh viện Tim Hà Nội cùng các đơn vị nhà thầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện các hạng mục, đảm bảo chất lượng để đưa vào vận hành ổn định trong thời gian ngắn nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà thăm hỏi bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2

UBND Thành phố giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Tim Hà Nội khẩn trương kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao và trang thiết bị y tế hiện đại.

Đồng thời, Bệnh viện Tim Hà Nội cần phát huy vai trò là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối về tim mạch, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, đào tạo; chủ động tiếp nhận, làm chủ các kỹ thuật tim mạch tiên tiến hàng đầu trên thế giới; ứng dụng công nghệ để vận hành bệnh viện thông minh; từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản trị...

PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội phát biểu

Tại buổi lễ, PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội khẳng định, với cơ sở mới, Bệnh viện có thêm bệ phóng vững chắc để phát triển chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng phục vụ và tiếp tục khẳng định vai trò là bệnh viện chuyên khoa tim mạch tuyến cuối của cả nước.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cam kết sẽ quản lý, vận hành và phát huy cao nhất hiệu quả của khối công trình mới, xây dựng một môi trường y tế hiện đại, chuyên nghiệp, nơi mọi hoạt động đều lấy người bệnh làm trung tâm.

Nhân sự kiện này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quyết định khen thưởng cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2.