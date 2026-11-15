Ngày 12-12 là Ngày Thương mại điện tử quốc gia

ANTD.VN - Ngày 12-12-2026 được Bộ Công Thương công bố là ngày Thương mại điện tử quốc gia đầu tiên được tổ chức theo quy định pháp luật – siêu ngày hội số và cao điểm mua sắm trực tuyến trên toàn quốc.

Bộ Công Thương công bố chuỗi sự kiện Online Friday 2026

Bộ Công Thương vừa công bố ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12) và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026) với chủ đề xuyên suốt: “Thương mại điện tử không khoảng cách”.

Online Friday 2026 tập trung giải quyết bài toán phát triển bao trùm và bền vững thông qua 5 trụ cột cốt lõi: Không khoảng cách Vùng miền; Không khoảng cách quy mô; Không khoảng cách thế hệ; Không khoảng cách kỹ năng và không khoảng cách pháp lý.

Được triển khai đồng bộ tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, Online Friday 2026 gồm chuỗi sự kiện mua sắm lớn.

Theo đó, tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia (10/12 – 16/12/2026) sẽ được triển khai liên tục trên quy mô toàn quốc với hàng loạt chương trình kích cầu tiêu dùng trực tuyến, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP.

Sự kiện trải nghiệm và không gian số (10/12 – 11/12/2026 tại Bảo tàng Hà Nội). Sự kiện trực tiếp quy mô lớn với 5 khu hoạt động chuyên biệt thể hiện trọn vẹn 5 chiều “Không khoảng cách”, bao gồm: Khu Gian hàng tiêu chuẩn, Sân khấu chính (tổ chức hội thảo chuyên đề), Khu E-commerce Clinic, Khu Livestream và Khu trải nghiệm ưu đãi O2O (Online-to-Offline).

Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia (09h00 ngày 11/12/2026) tại Bảo tàng Hà Nội và ngày Thương mại điện tử quốc gia (12/12/2026)- siêu ngày hội số và cao điểm mua sắm trực tuyến trên toàn quốc.

Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 12/12/2026 đầu tiên sẽ đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển toàn diện tiếp theo của ngành.

Năm 2026, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế tăng trưởng hàng đầu khu vực với quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt 37,2 – 37,8 tỷ USD, tăng 20% – 22% so với năm 2025. Đặc biệt, năm nay ghi dấu bước ngoặt pháp lý quan trọng khi Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP (ngày 30/6/2026), chính thức quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia.

Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về vai trò động lực kinh tế trọng yếu của thương mại điện tử, gắn liền trực tiếp với sinh kế của hàng triệu người dân và doanh nghiệp. Chuỗi sự kiện Online Friday không chỉ là cao điểm kích cầu tiêu dùng cuối năm mà còn đóng vai trò là đòn bẩy quan trọng trong kết nối nguồn lực tiếp sức cho thương mại điện tử Việt Nam nói riêng và kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số những tháng cuối năm.