Đức 'đánh chìm' dự án 6 chiến hạm F126 trị giá 18 tỷ euro

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Đức ngày 24-6 xác nhận hủy bỏ chương trình mua sắm 6 tàu khu trục F126, dự án đóng tàu hải quân lớn nhất của nước này kể từ sau Thế chiến II.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu tại lễ đặt ky tàu F126 ngày 3-6-2024

Quyết định được đưa ra sau nhiều năm dự án liên tục chậm tiến độ và chi phí đội vốn gấp hơn 3 lần so với dự toán ban đầu.

Bộ Quốc phòng Đức nêu rõ nguyên nhân là "sự chậm trễ đáng kể, chi phí tăng cao và những rủi ro khó lường".

Chương trình F126 được khởi động năm 2020, khi bà Ursula von der Leyen còn là Bộ trưởng Quốc phòng. Dự án ban đầu được duyệt 5,27 tỷ euro cho 4 tàu. Tuy nhiên, theo tính toán mới nhất, để hoàn thành đủ 6 chiếc F126, tổng chi phí sẽ vượt 18 tỷ euro, tương đương 20,3 tỷ USD.

Mỗi chiến hạm F126 có trọng tải 10.500 tấn, dài 166 mét, được thiết kế để hoạt động liên tục trên biển trong 2 năm với thủy thủ đoàn luân phiên.

F126 được kỳ vọng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ săn tàu ngầm, hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm đến điều khiển máy bay không người lái.

Hợp đồng đóng tàu ban đầu được trao cho công ty Damen Scheld của Hà Lan. Tuy nhiên, dự án nhanh chóng bị đình trệ do công ty gặp khó khăn trong việc chuyển dữ liệu thiết kế vào hệ thống sản xuất của các xưởng đóng tàu và nhà cung cấp Đức, nguyên nhân do phần mềm không tương thích.

Chi phí dự án đã bắt đầu tăng từ năm 2019, trước cả khi ký hợp đồng với công ty Damen Scheld. Khi đó, nghị sĩ Matthias Hohn thuộc đảng Cánh tả đã cảnh báo về nguy cơ đội vốn.

Thay cho F126, Bộ Quốc phòng Đức dự kiến mua 8 tàu khu trục lớp MEKO A-200-DEU do tập đoàn TKMS chế tạo. MEKO A-200 có chiều dài khoảng 120 mét, trọng tải 4.200 tấn, nhỏ hơn và chi phí thấp hơn F126.

4 tàu đầu tiên có giá khoảng 6,3 tỷ euro. Bộ Quốc phòng giữ tùy chọn mua thêm 4 tàu nữa với giá 5,3 tỷ euro nếu được Ủy ban Ngân sách Quốc hội Liên bang phê duyệt trước cuối năm 2026.

Quyết định hủy dự án F126 diễn ra trong bối cảnh Đức đang tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Năm 2026, ngân sách quốc phòng của Đức đạt 108 tỷ euro, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.