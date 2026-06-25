Động đất liên hoàn cực mạnh làm sập nhiều tòa nhà ở Venezuela, dư chấn lan sang Brazil

ANTD.VN - Hai trận động đất lớn có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter liên tiếp xảy ra ngoài khơi Venezuela vào sáng 25-6 (tối muộn 24-6 theo giờ địa phương), làm đổ sập nhiều tòa nhà ở Thủ đô Caracas, Venezuela khiến người dân hoảng loạn tháo chạy ra đường.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người bị mắc kẹt bên trong một tòa nhà bị sập ở Caracas

Tuyên bố trong cuộc họp khẩn cấp ngay sau khi xảy ra động đất, Tổng thống đương nhiệm Delcy Rodriguez cho biết, chính quyền đã ra lệnh đóng cửa Sân bay Quốc tế Maiquetia tại Caracas và cho học sinh toàn quốc nghỉ học sau khi thiên tai gây thiệt hại nặng nề tại nhiều bang trên cả nước.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác nhận đợt thiên tai này là một trong những trận động đất mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ qua.

Người dân Caracas hốt hoảng sơ tán

Trận động đất thứ nhất có cường độ 7,2 độ richter, xảy ra lúc 18h với tâm chấn nằm ở độ sâu 22km về phía tây cộng đồng Moron, dọc theo bờ biển Caribbean, cách Caracas khoảng 168 km về phía tây.

Chỉ đúng một phút sau, trận động đất tiếp theo với cường độ lên tới 7,5 độ richter tiếp tục với độ sâu tâm chấn chỉ 10km, cách Moron 16km về phía tây nam.

Nhiều tòa nhà đổ sập

Tại Thủ đô Caracas, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến các tòa nhà lắc lư. Nhiều mảng tường lớn của các tòa nhà cao tầng đổ sập hoàn toàn, gạch đá và cột điện đổ ngổn ngang làm tê liệt nhiều tuyến đường.

Những cột bụi khổng lồ bốc lên từ các khu phố sầm uất, trong khi hệ thống điện lưới và tín hiệu điện thoại di động bị cắt đứt diện rộng. Người dân Caracas đã phải sơ tán ra đường và tập trung ngoài trời suốt nhiều giờ liền trong đêm vì lo ngại các dư chấn tiếp theo.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đêm

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết chấn động có thể cảm nhận rõ rệt tại nhiều bang. Riêng khu vực Altamira ở Thủ đô Caracas đang ở trong tình trạng báo động do có rất nhiều nhà dân và tòa nhà bị sập, đồng thời xác nhận đã có người bị thương trong thảm họa.

"Chúng tôi hiểu người dân đang rất hoang mang, nhưng các lực lượng chức năng đang hành động khẩn cấp để kích hoạt mọi nỗ lực viện trợ và cứu hộ khẩn cấp" - Bộ trưởng Cabello phát biểu trên truyền hình nhà nước, đồng thời yêu cầu các phương tiện giao thông chủ động nhường đường cho xe cứu thương.

Việc mất liên lạc do sập hệ thống viễn thông đã làm gia tăng sự lo lắng của hàng triệu gia đình, đặc biệt là cộng đồng hơn 7,7 triệu người Venezuela đang ở nước ngoài.

Người dân sơ tán do lo ngại dư chấn sau động đất

Sức ảnh hưởng của trận động đất liên hoàn này đã vượt ra khỏi biên giới Venezuela. Tại Brazil, nhiều tòa nhà cao tầng ở các thành phố thuộc vùng Amazon như Manaus, Belem và Macapa, cách tâm chấn tới 1.700km, đã phải sơ tán khẩn cấp do rung chấn.

Động đất cũng xuất hiện tại khu vực ven biển Caribbean và phía đông bắc Colombia, dù chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản tại đây.

Tòa nhà bị sập ở Caracas

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ đã phát đi cảnh báo sóng thần đối với Quần đảo Virgin và Cộng hòa Dominica, trong khi cảnh báo tương tự cho Puerto Rico đã gỡ bỏ sau đó.

Theo USGS, các trận động đất mạnh là hiện tượng hiếm gặp tại Venezuela do cấu trúc mảng địa tầng Nam Mỹ và Caribbean của nước này ít hoạt động hơn so với Vành đai lửa Thái Bình Dương - nơi hứng chịu 90% các trận động đất trên toàn cầu.