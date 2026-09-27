HLV Kim Sang-sik nói gì sau chiến thắng khó nhọc trước Philippines?

ANTD.VN - HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tinh thần chiến đấu giúp ĐT Việt Nam vượt qua Philippines 1-0 ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng cũng lo lắng trước chấn thương của Xuân Son và yêu cầu toàn đội chuẩn bị kỹ hơn cho cuộc đối đầu Thái Lan.

Tối 26-9, ĐT Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi giành trọn 3 điểm trước Philippines nhờ bàn thắng duy nhất của Đình Bắc. Tuy nhiên, chiến thắng trên sân Si Jalak Harupat không đến dễ dàng khi thầy trò HLV Kim Sang-sik phải trải qua một trận đấu nghẹt thở đến phút chót.

Phát biểu sau trận, HLV Kim Sang-sik nói: "Đây là một trận đấu không hề dễ dàng và thực sự đã diễn ra rất khó khăn với chúng tôi. Dù vậy, tôi nghĩ toàn đội đã nắm bắt được tinh thần và có chút may mắn để giữ sạch lưới và giành chiến thắng. Chuẩn bị cho trận đấu thứ hai sắp tới, chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa để có thể giành kết quả tốt".

HLV Kim Sang-sik ở họp báo sau trận Việt Nam 1-0 Philippines (Ảnh: VFF)

Một trong những điểm sáng của ĐT Việt Nam ở trận đấu này là màn ra mắt của Williams Minh Hoàng. Đây là lần đầu tiên cầu thủ Việt kiều được triệu tập và thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

"Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và còn rất trẻ. Cậu ấy mang lại nguồn năng lượng trẻ trung cho toàn đội. Nếu thích nghi tốt, cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ vô cùng quan trọng", HLV Kim nhận xét.

Đánh giá về Thái Lan, HLV trưởng ĐT Việt Nam cho biết: "Thái Lan vốn luôn là một đội bóng mạnh, và họ đã có một trận đấu tốt trước Pakistan, đội có thể lực rất tốt. Vì thế chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng".

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, ĐT Việt Nam phải đối mặt với nỗi lo lớn khi Xuân Son rời sân trong hiệp hai vì chấn thương. HLV Kim Sang-sik cho biết tiền đạo này dường như gặp vấn đề ở gân kheo và chưa thể xác định khả năng ra sân ở trận gặp Thái Lan.

"Dường như Xuân Son đã dính chấn thương gân kheo. Là một HLV, tôi cảm thấy rất tiếc. Cậu ấy có vẻ khá đau, nhưng tôi mong rằng đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng", ông chia sẻ.

Đình Bắc, người trực tiếp mang về 3 điểm cho Việt Nam, cũng tham dự họp báo sau trận với tư cách Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiền đạo sinh năm 2004 thừa nhận bàn thắng có phần may mắn khi bóng đổi hướng sau đường căng ngang của Minh Hoàng.

"Em nghĩ bạn ấy cũng đã thi đấu rất tốt ở trận đấu ngày hôm nay. Khi Williams thoát xuống và căng ngang đập chân hậu vệ bật ra để em ghi bàn thì em đã cảm ơn Williams vì đường kiến tạo. Em nghĩ Williams đã chơi rất tốt ở trận đấu đầu tiên", Đình Bắc chia sẻ.

Trận đấu với Philippines còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt với Đình Bắc khi anh lần đầu được trao băng đội trưởng ĐT Việt Nam trong những phút cuối. Cầu thủ sinh năm 2004 cho biết việc được giao trọng trách là niềm vinh dự lớn, đồng thời tạo thêm động lực để anh nỗ lực hơn.

"Đó là một điều rất vinh dự và là động lực rất lớn đối với cá nhân em. Em sẽ mang lại sự tự tin cho các trận đấu tiếp theo và mạnh mẽ, chiến đấu ở những trận đấu tiếp theo thật tốt để toàn đội có kết quả tốt ở giải đấu năm nay", Đình Bắc nói.