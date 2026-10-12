Trương Thế Vinh đối mặt quyết định khó khăn, ra quyết định loại 5 học trò tại “Cầu thủ nhí 2026”

ANTD.VN - Tập 4 “Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2026” là màn so tài nảy lửa tranh hạng nhất giữa đội Xanh lá của Nghiêm Xuân Tú và đội Đỏ của Hải Nam. 16 cầu thủ trong top 32 cũng sẽ phải dừng bước, chia tay chương trình sau trận đấu này.

Đội Hải Nam giành ngôi đầu trước vòng loại Top 16

Đội Xanh lá và đội Đỏ nhanh chóng bước vào quá trình chuẩn bị cho trận tranh hạng nhất nhì. Với đội Xanh lá, HLV Nghiêm Xuân Tú tập trung vào những bài tập phòng thủ và đá phạt, yêu cầu cầu thủ phối hợp chặt chẽ hơn trong từng tình huống.

Trong quá trình huấn luyện, cựu tiền vệ dành sự quan tâm đặc biệt cho Gia Lộc. Anh đánh giá cầu thủ này có nhiều tố chất để phát triển theo hướng chuyên nghiệp nhờ khả năng sút bóng, thể lực, thể hình và tư duy chơi bóng.

“Tôi ấn tượng với Gia Lộc. Tôi thấy Gia Lộc là một cầu thủ có rất nhiều tố chất để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bạn sút tốt, thể lực và thể hình đều có, tư duy chơi bóng cũng khá ổn”, Nghiêm Xuân Tú nhận xét.

Phía đội Đỏ, Hải Nam tập trung vào khả năng phối hợp phòng ngự và cách tận dụng cơ hội khi chuyển sang tấn công. Nam HLV liên tục nhắc học trò quan sát vị trí đồng đội, di chuyển theo tín hiệu và giữ sự tập trung thay vì chỉ chờ chỉ dẫn trực tiếp từ đường biên.

Trận tranh hùng nhất nhì càng được chờ đợi khi hai đội có sự cân bằng đầy hấp dẫn với nhau. Một bên có những cầu thủ sở hữu thể hình, sức mạnh và khả năng dứt điểm tốt; bên còn lại nổi bật ở khả năng phối hợp và tinh thần thi đấu.

Tiếng còi mãn cuộc khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 dành cho đội Đỏ của Hải Nam. Kết quả này giúp đội Đỏ đứng đầu sau hai trận tranh hạng, còn đội Xanh lá xếp thứ hai.

Top 32 bước vào vòng loại trực tiếp, 16 cầu thủ phải dừng cuộc chơi

Sau hai trận tranh hạng, chương trình bước vào phần quan trọng nhất của tập 4 đó là đánh giá và lựa chọn những cầu thủ tiếp tục hành trình.

Theo luật, đội Đỏ đứng nhất phải chia tay 1 cầu thủ, đội Xanh lá đứng thứ hai chia tay 2 cầu thủ, đội Vàng đứng thứ ba chia tay 3 cầu thủ và đội Xanh dương đứng thứ tư phải chia tay 5 cầu thủ. Sau đó, ban huấn luyện tiếp tục đánh giá 21 cầu thủ còn lại dựa trên điểm số trong sinh hoạt, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và chuyên môn để tìm ra 5 gương mặt cuối cùng dừng bước.

Với đội Xanh dương, Trương Thế Vinh dành nhiều thời gian nhận xét từng học trò. Anh đánh giá cao Gia Vương ở khả năng kết nối các thành viên nhưng cho rằng đội trưởng chưa thể hiện được vai trò khi bước vào trận đấu. Gia Bảo được ghi nhận về khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao, trong khi Thái Bảo vẫn cần cải thiện việc tuân thủ chiến thuật.

“Tôi nghĩ các con là một đội được đánh giá rất cao, năng lực rất tốt. Gia Vương là người biết kết nối tất cả mọi người. Nhưng nếu mình dùng điều đó không khéo thì nó cũng sẽ trở thành bất lợi cho mình”, Trương Thế Vinh chia sẻ.

Kết quả, đội Xanh dương phải chia tay 5 cầu thủ gồm Thái Bảo, Tấn Phúc, Gia Huy, Hoàng Nguyên và Quốc Kiệt.

Đến lượt đội Vàng, Gin Tuấn Kiệt cũng đưa ra những nhận xét cụ thể. Anh đánh giá Việt Khang là đội trưởng đáng tin cậy, Thiên Phú là một “chiến binh” với tinh thần thi đấu mạnh mẽ dù có thể hình nhỏ, còn Minh Thông được ghi nhận ở khả năng xử lý bóng bằng chân trái và di chuyển không bóng.

Những cuộc chia tay không mong đợi của các cầu thủ nhí cũng khiến các HLV nghẹn ngào

Gin Tuấn Kiệt cũng nhắc đến điểm cần cải thiện của Thành Long, Văn Minh và Tuấn Kiệt. Theo anh, sự tự tin nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến chủ quan, trong khi các thủ môn cần tiếp tục cải thiện khả năng ra vào và xử lý tình huống. Sau phần đánh giá, Văn Minh, Nhật Minh và Tuấn Kiệt là 3 cầu thủ đội Vàng dừng bước.

Đội Xanh lá của Nghiêm Xuân Tú tiếp tục có 2 cái tên chia tay. Trước khi công bố, HLV dành thời gian nhận xét từng thành viên. Anh đánh giá Gia Lộc nổi bật về sức khỏe, kỹ thuật, khả năng sút xa và tinh thần thi đấu. Trong khi đó, đội trưởng Bảo Duy được yêu cầu thể hiện rõ hơn tố chất thủ lĩnh, trở thành điểm tựa tinh thần cho các thành viên.

HLV cũng lưu ý Tuấn Anh về sự tập trung, yêu cầu Hữu Đăng chơi đồng đội hơn và cho rằng Gia Phát có thể cân nhắc một vị trí khác phù hợp với thể hình và khả năng của mình. Cuối cùng, Gia Phát và Tuấn Anh phải dừng cuộc chơi.

Ở đội Đỏ, Hải Nam nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là nền tảng giúp đội có được thành tích tốt. Anh nhắc lại việc nhiều cầu thủ ban đầu không lựa chọn đội mình, nhưng cả 8 thành viên sau đó đã tạo thành một tập thể có sự gắn kết và giữ được bình tĩnh ngay cả khi bị dẫn trước.

Theo luật, đội Đỏ đứng nhất chỉ phải chia tay 1 cầu thủ. Cuối cùng, Thanh Sơn là người dừng bước. Dù là đội trưởng và có khả năng kết nối các thành viên, cầu thủ nhí này vẫn chưa được đánh giá cao về chuyên môn so với những cầu thủ còn lại.

Sau chặng đầu tiên, Top 32 chính thức được rút xuống Top 16. Danh sách Top 16 cầu thủ nhí được bước tiếp vào chặng 2 gồm: Hoàng Thiên, Thành Lợi, Minh Long, Tiến Dũng, Tấn Thành, Bảo Thiên, Việt Khang, Ngọc Huy, Thiên Phú, Minh Thông, Gia Vương, Gia Bảo, Phúc Nguyên, Gia Lộc, Minh Quân, Đan Khôi.

Danh thủ Hồng Sơn và các HLV của "Cầu thủ nhí 2026"

Những cầu thủ ở lại sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo với các thử thách mới, yêu cầu cao hơn về chuyên môn, khả năng phối hợp và bản lĩnh thi đấu.

“Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2026” phát sóng lúc 11h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3.