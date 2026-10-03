An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

ASIAD 2026:

Cầu mây mang về huy chương Vàng thứ 3 cho Việt Nam

0 bình luận
Băng Tâm

ANTD.VN - Sáng 3-10, đội cầu mây nữ 4 người xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh là Thái Lan để giành tấm huy chương Vàng thứ ba cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20-2026 đang diễn ra tại Nhật Bản.

Hôm nay 3-10, ngày thi đấu chính thức thứ 14 của Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026), thể thao Việt Nam hướng sự quan tâm tới sân đấu cầu mây, nơi các tuyển thủ Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo được kỳ vọng rất lớn tại chung kết đồng đội nữ 4 người.

Trước khi vào chung kết gặp Thái Lan, Việt Nam đã thắng Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và chính Thái Lan những vòng trước với tỉ số 2-0.

img-5567.jpg
img-5564.jpg
img-5563.jpg
img-5565.jpg
img-5561.jpg
img-5562.jpg
Những hình ảnh thi đấu, ăn mừng đầy cảm xúc và tự hào của đội cầu mây nữ sau khi đánh bại Thái Lan để vô địch ASIAD 2026 (Ảnh: Bùi Lượng)

Dù vậy ở cuộc tái đấu sáng nay, thầy trò HLV Trần Thị Vui vẫn không chủ quan, thi đấu đầy tập trung và xuất sắc ở hiệp đấu quyết định, qua đó thắng chung cuộc 2-1, giành huy chương Vàng.

Đây là tấm huy chương Vàng thứ 2 của cầu mây, sau huy chương Vàng đôi nữ, và thứ 3 của đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026. Thành tích này giúp Việt Nam tiến sát chỉ tiêu 4 huy chương Vàng đề ra trước ngày lên đường, trong bối cảnh ASIAD sẽ bế mạc vào ngày 4-10.

Tin liên quan

Từ khóa:

#ASIAD 2026 #Đoàn thể thao Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng