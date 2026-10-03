Cầu mây mang về huy chương Vàng thứ 3 cho Việt Nam

ANTD.VN - Sáng 3-10, đội cầu mây nữ 4 người xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh là Thái Lan để giành tấm huy chương Vàng thứ ba cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20-2026 đang diễn ra tại Nhật Bản.

Hôm nay 3-10, ngày thi đấu chính thức thứ 14 của Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026), thể thao Việt Nam hướng sự quan tâm tới sân đấu cầu mây, nơi các tuyển thủ Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Hoàng Thị Thu Thảo được kỳ vọng rất lớn tại chung kết đồng đội nữ 4 người.

Trước khi vào chung kết gặp Thái Lan, Việt Nam đã thắng Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và chính Thái Lan những vòng trước với tỉ số 2-0.

Những hình ảnh thi đấu, ăn mừng đầy cảm xúc và tự hào của đội cầu mây nữ sau khi đánh bại Thái Lan để vô địch ASIAD 2026 (Ảnh: Bùi Lượng)

Dù vậy ở cuộc tái đấu sáng nay, thầy trò HLV Trần Thị Vui vẫn không chủ quan, thi đấu đầy tập trung và xuất sắc ở hiệp đấu quyết định, qua đó thắng chung cuộc 2-1, giành huy chương Vàng.

Đây là tấm huy chương Vàng thứ 2 của cầu mây, sau huy chương Vàng đôi nữ, và thứ 3 của đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026. Thành tích này giúp Việt Nam tiến sát chỉ tiêu 4 huy chương Vàng đề ra trước ngày lên đường, trong bối cảnh ASIAD sẽ bế mạc vào ngày 4-10.