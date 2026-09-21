Cảnh báo: Giả mạo sàn thương mại điện tử lừa đảo người mua hàng

ANTD.VN - Sau khi đơn hàng được giao thành công, người mua bất ngờ nhận cuộc gọi thông báo sản phẩm thuộc diện phải thu hồi và được đề nghị cung cấp thông tin để hoàn tiền. Đây là thủ đoạn lừa đảo lợi dụng dữ liệu đơn hàng để tạo lòng tin, sau đó dẫn dụ nạn nhân truy cập website giả mạo hoặc chuyển tiền.

Theo cảnh báo từ các sàn thương mại điện tử (TMĐT), đối tượng lừa đảo có thể giả danh người bán, sàn TMĐT hoặc đơn vị vận chuyển như GHN, GHTK, Viettel Post... để tiếp cận khách hàng vừa hoàn tất giao dịch. Chúng thông báo sản phẩm đã mua thuộc lô hàng lỗi, hàng cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn và cần được thu hồi.

Đáng chú ý, kẻ gian có thể nắm được những thông tin khá chính xác như tên sản phẩm, thời điểm giao hàng, thông tin người mua. Những dữ liệu này được sử dụng để khiến cuộc gọi trở nên đáng tin cậy.

Sau khi tạo lòng tin, đối tượng đề nghị cung cấp thông tin tài khoản để hoàn tiền, rồi yêu cầu chuyển sang Facebook, Zalo, Telegram hoặc các kênh liên lạc bên ngoài ứng dụng. Tại đây, nạn nhân có thể được gửi đường link, mã QR giả mạo hoặc yêu cầu nhập OTP, mật khẩu ngân hàng, thậm chí chuyển trước một khoản “phí hoàn tiền”.

Người mua cần lưu ý, việc đối tượng biết chính xác thông tin đơn hàng không đồng nghĩa cuộc gọi là hợp pháp. Khi nhận được thông báo bất thường, cần kiểm tra trực tiếp trên ứng dụng TMĐT hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng chính thức của sàn.

Không truy cập đường link lạ, quét mã QR, cung cấp OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn chưa được xác thực. Nếu đã cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền, cần liên hệ ngay ngân hàng để được hỗ trợ và trình báo cơ quan Công an khi cần thiết.