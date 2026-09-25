Cận cảnh Burgundy và Băng Thanh trên iPhone 18 Pro ngoài đời thực

ANTD.VN -Hai tông màu mới của iPhone 18 Pro gây chú ý ngay từ ngày mở bán, vafnhưng ngoài đời thực tế lại mang cảm giác khác hẳn so với hình ảnh quảng bá trên website Apple.

Màu Burgundy đậm hơn dự kiến dưới ánh sáng tự nhiên

Dưới ánh nắng ngoài trời, Burgundy ngả sang sắc đỏ rượu vang trầm, khác với tông hồng nhạt xuất hiện trong nhiều hình ảnh quảng bá trước đó. Sắc màu này phù hợp với người thích phong cách trưởng thành, ít phô trương.

Băng Thanh mang cảm giác mát dịu, dễ phối

Trong khi đó, Băng Thanh cho cảm giác xanh nhạt pha xám, đủ trung tính để không kén người dùng nhưng vẫn đủ nổi bật so với các tông màu tối truyền thống của dòng Pro những năm trước.

Khung nhôm đồng bộ màu kính mặt lưng

Điểm chung của cả hai màu là khung viền nhôm được đồng bộ tông màu với mặt kính, giúp tổng thể máy liền mạch hơn so với thế hệ trước vốn thường có khung màu tương phản với mặt lưng.

Cả hai màu đều có mặt trên toàn dải iPhone 18 năm nay, người dùng có thể chọn cấu hình phù hợp khi mua máy chính hãng.

Cảm nhận về chất liệu và độ hoàn thiện khung máy

Ngoài màu sắc, khung nhôm trên iPhone 18 Pro năm nay được đánh giá có lớp hoàn thiện mịn hơn, ít bám vân tay hơn so với một số thế hệ trước từng dùng khung thép không gỉ dễ trầy xước. Ở bản Burgundy, lớp phủ màu đỏ trầm giúp che bớt các vết xước nhỏ khi dùng lâu ngày, trong khi bản Băng Thanh với tông xanh nhạt lại dễ lộ dấu vân tay hơn dưới ánh sáng mạnh, đòi hỏi người dùng lau máy thường xuyên hơn nếu muốn giữ vẻ ngoài luôn sạch sẽ.

Dưới các điều kiện ánh sáng khác nhau, hai màu này cũng cho cảm giác thị giác khác biệt rõ rệt: Burgundy lên màu trầm ấm dưới ánh đèn vàng trong nhà, còn Băng Thanh lại nổi bật hơn dưới ánh sáng tự nhiên ban ngày nhờ sắc xanh nhạt phản chiếu ánh sáng tốt. Với người thường xuyên dùng ốp lưng che kín thân máy, sự khác biệt màu sắc giữa hai bản có thể không quá quan trọng, nhưng với ai thích dùng máy trần để khoe thiết kế, đây vẫn là yếu tố đáng cân nhắc trước khi chọn màu.

So với bộ đôi màu Đen và Trắng vốn quen thuộc từ nhiều thế hệ trước, Burgundy và Băng Thanh mang lại lựa chọn cá tính hơn cho nhóm người dùng muốn tạo điểm nhấn riêng mà vẫn giữ được sự sang trọng cần thiết trong các cuộc họp hay môi trường công sở, thay vì các gam màu quá nổi bật kiểu neon từng xuất hiện ở một số dòng máy Android.

Với những ai từng gắn bó với các tông màu tối giản như Đen hoặc Trắng qua nhiều thế hệ, việc chuyển sang Burgundy hay Băng Thanh có thể cần thời gian làm quen, nhất là khi đặt cạnh các phụ kiện hoặc ốp lưng đã có sẵn từ trước. Một số người dùng chia sẻ rằng nên cân nhắc thử cầm máy trực tiếp dưới nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau tại cửa hàng trước khi quyết định, thay vì chỉ nhìn qua ảnh sản phẩm trên website vì màu sắc hiển thị trên màn hình đôi khi không phản ánh đúng 100% sắc độ thực tế.

Về mặt độ bền màu, lớp anod hoá trên khung nhôm của cả hai màu mới đều được xử lý để hạn chế phai màu theo thời gian, tương tự quy trình áp dụng cho các màu sắc khác trong dải sản phẩm. Tuy nhiên với các máy dùng thường xuyên không ốp lưng, phần cạnh viền tiếp xúc nhiều với bề mặt cứng như bàn hoặc túi xách vẫn có thể xuất hiện dấu hiệu mài mòn nhẹ sau thời gian dài sử dụng, đây là đặc điểm chung của khung kim loại chứ không riêng gì hai màu mới này.

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Nguồn: TopZone