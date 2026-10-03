ANTD.VN - Cán bộ, công chức cấp xã không hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết HĐND tỉnh, thành phố được áp dụng phụ cấp công vụ 55%, tính từ ngày 1/7/2026.

Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ 55%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 2/10/2026 quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Chế độ phụ cấp được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP quy định mức phụ cấp công vụ như sau:

Mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã tại khoản 2 ở trên được hưởng mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng chênh lệch cho bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nghị định xác định bốn khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp. Thứ nhất là thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Thứ hai là thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên. Thứ ba là thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Thứ tư là thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Cán bộ, công chức khi thôi làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi áp dụng ở xã, phường, đặc khu sẽ thôi hưởng phụ cấp công vụ theo nghị định từ tháng tiếp theo.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện nghị định.