Đánh giá thực chất kết quả triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

ANTD.VN - Ngày 9-11, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì tiếp đoàn kiểm tra do Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an làm Trưởng đoàn làm việc với CATP Hà Nội.

Đoàn kiểm tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72- NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại CATP Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu thông qua chương trình, Đại tá Trần Hồng Quang khẳng định đây là dịp để Bộ Công an nắm kết quả thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cả về nhận thức, quá trình thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tiếp đoàn kiểm tra

Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra; Đại tá Trần Ngọc Quang đã quán triệt mục đích và các nội dung cần kiểm tra.

Sau phần khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội địa đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh triển khai Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 72 về phát triển y tế, giáo dục.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nêu rõ, CATP Hà Nội luôn coi công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh triển khai Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 72 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phát biểu quán triệt nội dung cần kiểm tra

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các mặt công tác này, trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, CATP cũng thẳng thắn đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là tại các đơn vị cơ sở, vẫn còn những tồn tại. Do đó, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an ninh việc triển khai 2 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác nắm tình hình là hết sức kịp thời.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội địa báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh triển khai Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị

“CATP xác định đợt kiểm tra lần này là dịp quan trọng để đánh giá thực chất kết quả triển khai; nhận diện những sơ hở, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác trong thời gian tới” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky khẳng định.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị, CATP trân trọng đề nghị đồng chí Trưởng đoàn và các đồng chí thành viên Đoàn, trong quá trình kiểm tra, quan tâm kết hợp hướng dẫn, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ; nhất là những vấn để mới phát sinh, những nội dung còn có cách hiểu, cách vận dụng chưa thống nhất; đồng thời hướng dẫn biện pháp khắc phục, giúp các đơn vị nâng cao nhận thức, thống nhất phương pháp, thực hiện đúng quy định.

Đại úy Phạm Đăng Đại - Thư ký đoàn kiểm tra công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra

Đối với các đơn vị được kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và CBCS có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ chấp hành nghiêm túc chương trình, kế hoạch và các yêu cầu của Đoàn kiểm tra; chuẩn bị báo cáo đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn; sắp xếp công việc, bố trí thời gian phục vụ Đoàn kiểm tra; phân công lãnh đạo, cán bộ rõ người, rõ việc theo từng nội dung phối hợp cung cấp, giải trình khi Đoàn kiểm tra yêu cầu.

Chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến hướng dẫn, nhận xét, kiến nghị của Đoàn kiểm tra; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra; phối hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết, tạo thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.