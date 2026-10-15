Tiếp nhận 514 học viên Học viện An ninh nhân dân huấn luyện đầu khóa tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

ANTD.VN - Ngày 15-10-2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tiếp nhận 514 học viên khóa D58 Học viện An ninh nhân dân đào tạo đại học hệ chính quy đến huấn luyện đầu khóa tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã tiến hành bàn giao, tiếp nhận học viên khóa D58 theo kế hoạch, đồng thời quán triệt những nội dung cơ bản về chương trình, yêu cầu và nhiệm vụ huấn luyện đầu khóa.

Thiếu tướng TS Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại buổi lễ

Công tác tổ chức được triển khai chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để học viên nhanh chóng ổn định tổ chức, bước vào quá trình học tập, rèn luyện trong môi trường chính quy, kỷ luật.

Trong thời gian 3 tháng huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các học viên sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị, tư tưởng; rèn luyện điều lệnh CAND, thể lực, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và các kỹ, chiến thuật cần thiết theo chương trình huấn luyện đầu khóa.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu nhận quân

Qua đó, góp phần hình thành nền tảng vững chắc về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu, đáp ứng yêu cầu đào tạo, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại lễ bàn giao và tiếp nhận, Thiếu tướng TS Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nhấn mạnh, đối với khóa D58, đây là giai đoạn chuyển tiếp có ý nghĩa đặc biệt, từ bước đầu làm quen với môi trường lực lượng CAND tại Học viện An ninh nhân dân sang quá trình huấn luyện tập trung, có cường độ và yêu cầu kỷ luật cao.

Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp nhận hơn 500 học viên Học viện An ninh nhân dân tham gia huấn luyện đầu khóa

"Kết quả huấn luyện không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành các nội dung chương trình, mà còn ở sự chuyển biến thực chất về nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và nền nếp chính quy của từng học viên" - Thiếu tướng TS Nguyễn Văn Thiết nêu rõ.

Đồng chí Phó giám đốc Học viện tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ chỉ huy, cán bộ quản lý, cán bộ huấn luyện và sự quyết tâm của toàn thể học viên, đợt huấn luyện đầu khóa D58 sẽ đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn, đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra.