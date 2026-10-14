Vòng Chung khảo Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong Công an nhân dân lần thứ V - năm 2026

ANTD.VN - Tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đã tổ chức Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi Công an nhân dân lần thứ V - năm 2026 (Khu vực 2). Sự kiện quy tụ 66 cán bộ cùng 66 chó nghiệp vụ từ 20 đoàn công tác. Đây là dịp đánh giá toàn diện chất lượng huấn luyện, nâng cao tính kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới.